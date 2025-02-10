На европейские страны надвигаются морозы, что может усугубить ситуацию.

Европа на пороге очередного энергетического кризиса. Цены на газ взлетели до самого высокого уровня за последние два года.

Издание Bloomberg пишет, что газовые хранилища стремительно истощаются, и чем ниже падают запасы, тем сложнее их пополнять. Цены на летний период настолько высоки, что энергетическим компаниям невыгодно хранить топливо.

Бенчмарк фьючерсы на газ подскочили в понедельник, 10 февраля, на 5,4% до 58,75 евро за мегаватт-час. Это самый высокий показатель с февраля 2023 года. При этом европейские хранилища заполнены менее чем наполовину - это самый низкий уровень для этого времени года с 2022 года.

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"Быстрое истощение запасов подчеркивает хрупкость европейского предложения", - говорит аналитик Патрисио Альварес. "Потеря большей части российских поставок за последние три года сделала европейские газовые рынки более восприимчивыми к ценовым потрясениям в ответ на краткосрочные перебои, спрос на СПГ в Азии и изменения погоды".

Согласно ежемесячному прогнозу ICIS, потребление газа в Европе в этом месяце вырастет на 17% по сравнению с прошлым годом, что будет обусловлено спросом на газ со стороны населения и коммерческих организаций, а зима еще не закончилась. В ближайшие дни на северо-западе Европы ожидается похолодание, что может еще больше повысить спрос на отопление, еще больше истощить запасы и подстегнуть цены.

"Выросли не только цены на первый месяц, но и календарные цены на 2026-2027 годы", - говорит главный аналитик Global Risk Management Арне Ломанн Расмуссен.

Предстоящий летний сезон технического обслуживания в Норвегии также может ограничить поставки в то время, когда рынок и так уже напряжен. Трейдеры также внимательно следят за влиянием пошлин США и возможными ответными мерами, которые могут привести к удорожанию импорта СПГ, а также за дискуссиями по поводу поставок из России, поскольку некоторые страны Центральной Европы требуют возобновления транзита российского газа через Украину.

"Чем дольше цены на газ будут оставаться высокими, тем более вероятным станет возвращение российского транзита через Украину", - говорит европейский стратег по энергетике из Rabobank Флоренс Шмит.

Голландские фьючерсы к 12:33 в Амстердаме торговались на 4,6% выше, по 58,27 евро за мегаватт-час.

Остановка транзита российского газа через Украину - последние новости

Украина с 1 января 2025 года прекратила транзит российского газа, что вызвало негодование в отдельных европейских странах, как Словакия, Венгрия, Австрия.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и вовсе заявил, что Украина никогда не станет членом НАТО и будет иметь проблемы со вступлением в Евросоюз. Кроме того, он назвал Зеленского врагом словаков.

В свою очередь издание Financial Times писало, что европейские чиновники обсуждают, следует ли возобновить транзит российского газа в ЕС в рамках потенциального урегулирования войны в Украине. Якобы этот шаг снизит цену на энергоносители.

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