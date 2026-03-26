Иран изматывает американскую ПВО дешевыми дронами, Украина уже прошла через это, – СМИ

Массовые удары с помощью недорогих дронов меняют правила ведения войны и изматывают даже самую современную ПВО.

Пока США сталкиваются с волнами иранских беспилотников на Ближнем Востоке, украинская делегация в Вашингтоне заявляет, что это сценарий, который Украина переживает с 2022 года, пишет "Радио Свобода".

Исполнительный директор Института Снейк-Айленда Марина Гриценко подчеркнула:

"Массированная и масштабная атака дешевых дронов… действительно меняет работу систем".

По ее словам, современная война стала испытанием даже для самых мощных систем противовоздушной обороны.

Ключевая проблема – экономика войны. Системы типа Patriot остаются эффективными, но их использование против дешевых целей является невыгодным.

"Мы очень давно понимали, что использование ракеты Patriot стоимостью 4,5 миллиона долларов для сбивания дрона Shahed за 500 тысяч – не является экономически выгодным", – сказала Гриценко.

Украина делится боевым опытом

В состав делегации входят не только аналитики, но и военные, которые непосредственно работают с системами ПВО. Их цель – передать США "проверенные на поле боя" решения.

"Я думаю, что Америка впервые столкнулась с массовой атакой дешевых дронов… которая меняет работу систем", – отметила Гриценко.

Украина в ответ создала многоуровневую систему обороны: от западных комплексов до дронов-перехватчиков, акустических датчиков и даже сетей оповещения.

Несмотря на то, что Ближний Восток еще не сталкивается со всем спектром угроз, Киев видит четкие параллели.

"Важны не только системы ПВО, но и радары… способность понимать, откуда исходит угроза", – пояснила она.

"Мы предлагаем партнерство"

Украинская сторона подчеркивает: ее опыт должен стать частью глобальной безопасности.

"Мы не верим в помощь. Мы считаем, что долгосрочное сотрудничество строится через партнерство. Украина может помочь Америке достичь своих целей и даже уменьшить ее присутствие в Европе", – заявила Гриценко.

По словам эксперта, одно из главных изменений – резкое снижение порога вступления в войну:

"Порог вступления в боевые действия… действительно снизился".

Компоненты для дронов становятся дешевле и доступнее, что позволяет масштабировать атаки даже без мощной экономики.

Риски для Украины: ресурсы США истощаются

В то же время эскалация на Ближнем Востоке имеет и негативный эффект для Киева.

"Американцы использовали значительную часть своих запасов", – сказала Гриценко, имея в виду ракеты-перехватчики.

Это может ограничить поставки систем ПВО Украине в краткосрочной перспективе. Украина также предупреждает об усилении сотрудничества между противниками Запада.

"Связь между врагами еще никогда не была такой очевидной", – заявила Гриценко, имея в виду взаимодействие России, Ирана, Китая и Северной Кореи.

На фронте Киев меняет тактику, делая ставку на неожиданность и дроны.

"Сейчас все больше внимания уделяется беспилотникам. Мы переходим от разговоров к действиям", – сказала Гриценко.

Украинская делегация подчеркивает – дело не только в технологиях, но и в их применении. "Обучение и способ внедрения являются ключевыми", – добавила Гриценко.

Война в Иране – последние новости

Как сообщал УНИАН, Россия близка к завершению поэтапных поставок беспилотников, а также медикаментов и продуктов питания в Иран.

По данным Financial Times, высокопоставленные чиновники Москвы и Тегерана начали закрытые переговоры о поставках дронов сразу после ударов США и Израиля по иранской столице. Логистика поставок стартовала в начале марта и должна завершиться до конца месяца.

