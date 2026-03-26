Королевский флот Великобритании получил разрешение на досмотр судов 'теневого флота' РФ

Ранее британские войска оказывали поддержку США в аналогичной операции в Атлантическом океане.

Королевский флот Великобритании получил разрешение на досмотр судов "теневого флота" Российской Федерации, подпадающих под санкции и проходящих через воды Соединенного Королевства.

Об этом сообщает британский телеканал Sky News. Отмечается, что в последнее время Королевский флот оказывал поддержку союзникам в отслеживании судов "теневого флота" в водах Европы и Средиземного моря.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнул, что сейчас российский диктатор Путин потирает руки на фоне роста цен на нефть из-за войны на Ближнем Востоке.

"Вот почему мы еще жестче преследуем его "теневой флот", не только заботясь о безопасности Британии, но и лишая военную машину Путина грязных доходов, которые финансируют его варварскую кампанию в Украине. Он и его пособники должны четко осознавать: мы всегда будем защищать наш суверенитет и поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – заявил Стармер во время визита в Финляндию.

В материале отмечается, что ранее Великобритания оказала помощь американским военным, которые задержали в Атлантическом океане нефтяной танкер "Белла-1". Это судно было связано с Россией и находилось под санкциями.

На днях военный флот Франции задержал нефтяной танкер, который связывают с "теневым флотом" России. Судно подозревали в попытке обойти международные санкции, используя чужой флаг. Отмечается, что танкер "Дейна" направлялся из российского порта в Мурманской области.

Ранее издание Bloomberg писало, что Россия организует вооруженную охрану кораблей своего "теневого флота". Сообщалось, что на борту таких судов планируют разместить защитное оборудование.

