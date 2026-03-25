Владелец отеля в Альпах предлагает 100 тысяч евро тому, кто найдет для него покупателя

Владелец отеля говорит, что бизнесом ему заниматься надоело. А вот новый владелец гарантированно сможет заработать хорошие деньги.

Владелец отеляв небольшом швейцарском горном городке Бюрхен предлагает 100 000 франков (109 000 евро), за помощь в продаже своего отеля-ресторана.

Нынешний владелец отеля, Ремо Кауфманн, который управляет бизнесом уже 9 лет, объявил, что предлагает 100 000 франков тому, кто поможет ему найти серьезного покупателя. "Всю свою молодость я работал день за днем", - объяснил Кауфманн, добавив, что будущий владелец "может заработать много денег" на этом бизнесе, пишет Libertatea.

Сколько стоит отель

Его вознаграждение будет предоставлено только после подписания договора купли-продажи, когда покупатель выплатит требуемую сумму в 2,2 млн швейцарских франков.

Из чего состоит отель

В состав отеля входит ресторан на 70 мест, просторная терраса, спа-центр с сауной и турецкой баней, 10 номеров и апартаменты для владельца. Согласно сайту отеля, ресторан приносит 90% годового дохода, который составляет около 1,5 миллиона швейцарских франков. Кауфманн сказал, что бизнес стабилен, и доход от летнего сезона растет, хотя зимние месяцы остаются самыми прибыльными. В целом отель находится в привлекательном местоположении.

Владелец рассказал, что в 2022 году отремонтировал отель за 1,3 миллиона швейцарских франков, поэтому он не требует крупных инвестиций.

Что поблизости и чем примечателен

Расположенный в 15 минутах от города Висп, Бюрхен является популярным местом для пеших прогулок, катания на лыжах и знакомства с местной гастрономией.

Тем, кто заинтересован в приобретении бизнеса, Кауфманн уверяет, что это "чрезвычайно приятная работа". Владелец намерен оставаться вовлеченным в процесс до завершения продажи, обещая поддерживать высокие стандарты для постоянных клиентов отеля.

Издание отметило, что Бюрхен, с его захватывающими пейзажами и модернизированной инфраструктурой, предлагает уникальную возможность для предпринимателей, увлеченных туризмом и гостиничным бизнесом.

