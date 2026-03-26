Магнитные бури слабеют: когда наступит полное затишье (график)

Сегодня еще ожидается магнитная буря, но она будет слабой.

С 20 марта на Земле регулярно происходят умеренные и сильные магнитные бури, но сегодня ситуация уже должна улучшиться. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

По прогнозу ученых, 26 марта магнитная буря все же будет, но слабая, уровня G1.

Как сообщается, в ближайшие несколько дней геомагнитная активность в целом должна быть спокойной, но сохранится вероятность отдельных периодов активности.

Видео дня

Ожидается, что уже с 27 марта ситуация полностью стабилизруется и магнитной бури завтра уже не будет.

Магнитная буря G1 - в чем опасность и как защититься

Магнитная буря уровня G1 считается слабой, однако даже она может повлиять на самочувствие метеочувствительных людей. Во время нее возможны головная боль, усталость, перепады давления, раздражительность и ухудшение сна. Также иногда фиксируются незначительные сбои в работе техники и связи.

Чтобы снизить влияние бури на организм, рекомендуется соблюдать простые правила: больше отдыхать, избегать стрессов, пить достаточное количество воды и ограничить кофеин и алкоголь. Полезно проводить время на свежем воздухе и придерживаться легкого питания. Людям с хроническими заболеваниями стоит внимательнее следить за состоянием и при необходимости иметь под рукой назначенные врачом препараты.

