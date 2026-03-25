Трампу показывают нарезку 'лучших моментов' войны в Иране вместо отчетов, – NBC

В настоящее время есть сомнения в том, что президент США обладает полной картиной событий, происходящих на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп, вероятно, не имеет полной картины о войне с Ираном. Для него ежедневно готовят краткую сводку по ситуации, состоящую из нарезки кадров успешных ударов по Ирану, но не содержащую подробной информации о проблемах. Об этом пишет NBC News со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседников издания, двухминутный "видеоролик с лучшими моментами" бомбардировок Ирана – это не вся информация, которую Трамп получает о войне. Он также получает актуальную информацию через разговоры со своими советниками, иностранными лидерами и просмотр новостей.

Однако ежедневный видеобрифинг "подпитывает беспокойство" некоторых союзников Трампа, пишет NBC. Существуют опасения, что президент США, вероятно, не получает или просто не воспринимает полную картину происходящего.

По словам собеседников издания, у Трампа нарастает разочарование тем, как войну освещают СМИ. В частности, президент спрашивал у советников, почему СМИ не показывают то, что он видит в ежедневном видеообзоре, и нельзя ли изменить то, что подается в новостях.

Как писал УНИАН, Турция активизировала дипломатические усилия, чтобы не допустить втягивания стран Персидского залива в войну между США, Израилем и Ираном, призывая их к сдержанности. На этом фоне глава МИД Хакан Фидан провел серию визитов и переговоров с региональными партнерами. Хотя Саудовская Аравия и ОАЭ недовольны ударами Ирана, они готовы вступить в войну только в случае прямой угрозы критической инфраструктуре.

Также мы писали, что большинство американцев (около 59%) считают, что военная операция США против Ирана зашла слишком далеко, а значительная часть населения также обеспокоена возможным ростом цен на бензин.

Вас также могут заинтересовать новости: