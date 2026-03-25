США готовы предоставить гарантии безопасности только после отказа Украины от Донбасса, – Зеленский

Трамп по-прежнему придерживается стратегии усиления давления на украинскую сторону, заявляет глава государства.

Соединенные Штаты Америки выдвинули условие относительно гарантий безопасности для Украины. Их предоставление зависит от того, откажется ли Киев от Донбасса в пользу страны-оккупанта России.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству Reuters. По его словам, сейчас Вашингтон сосредоточен на конфликте с Ираном, и американский лидер Дональд Трамп оказывает давление на Украину в стремлении быстро завершить войну.

"Ближний Восток, несомненно, влияет на президента Трампа и, на мой взгляд, на его дальнейшие шаги. К сожалению, по моему мнению, президент Трамп все еще выбирает стратегию усиления давления на украинскую сторону", – отметил Зеленский.

Видео дня

Ранее президент не раз подчеркивал, что Украине нужны гарантии, что Россия не возобновит боевые действия после заключения мирного соглашения:

"Американцы готовы окончательно согласовать эти гарантии на высоком уровне, как только Украина будет готова вывести войска из Донбасса".

Однако выход сил из региона поставит под угрозу безопасность как Украины, так и всей Европы, поскольку РФ получит прочные оборонительные позиции, сооруженные на Донбассе.

Война в Украине – другие важные новости

Российский оппозиционный журналист утверждает, что еще недавно российский диктатор Владимир Путин собирался завершить войну против Украины. Однако, по его словам, все изменила операция США и Израиля против Ирана – на фоне энергетического кризиса у РФ снова появились деньги. В то же время Зигарь подчеркивает, что временное увеличение нефтяных доходов не спасает российскую экономику в более долгосрочной перспективе.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский предупредил о том, что россияне готовят операции против систем водоснабжения. По его словам, такую операцию враг может осуществить в ближайшие месяцы.

