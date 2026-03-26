Выжить после апокалипсиса: извержение Тоба сократило человечество до менее чем 1000 человек

Новые находки в Эфиопии показали, как именно наши предки смогли избежать гибели.

Исследователи обнаружили, что ранние люди пережили одно из крупнейших извержений вулканов в истории Земли, быстро переключив свой рацион на речные источники пищи. Извержение супервулкана Тоба было настолько катастрофическим, что, по ряду оценок, оно сократило численность человеческой популяции до менее чем 1000 человек, едва не приведя к нашему полному вымиранию.

Такая реакция на глобальную катастрофу показывает, как экологический стресс мог подтолкнуть выжившие человеческие группы к продолжению движения вместо того, чтобы погибнуть на месте, пишет Earth.

Доказательства в Эфиопии

В древнем поселении людей на северо-западе Эфиопии Шинфа-Метема 1 был обнаружен плотный слой артефактов, костей и следов очагов, что свидетельствует о том, что люди оставались здесь во время извержения и после него.

Видео дня

Работая в Техасском университете в Остине, антрополог Джон Каппельман задокументировал, как эти останки запечатлели сообщество, которое адаптировалось вместо того, чтобы исчезнуть. Вместо того чтобы покинуть место при ухудшении условий, эти люди изменили то, на что они охотились, что собирали и что готовили по мере смены ресурсов, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature.

Эта преемственность вызывает необходимость объяснить, как стабильное поселение могло сохраняться, пока окружающий ландшафт становился все более непригодным для жизни.

Пепел и засуха

Крошечные осколки криптотефры – вулканического стекла, скрытого в отложениях, – связали это место с извержением Тоба, супервулкана на острове Суматра в современной Индонезии, и определили его возраст примерно в 74 000 лет.

Химический анализ скорлупы страусиных яиц показал резкий скачок засушливости после выпадения пепла, что указывает на более длительный и суровый сухой сезон.

Поскольку яичная скорлупа формируется быстро, это изменение могло произойти в период между сезонами кладки. Результатом стали не бесконечные руины, а короткий и суровый стресс-тест, на который людям пришлось ответить немедленно.

Еда в условиях стресса

До того как условия ужесточились, люди в Шинфа-Метема 1 уже употребляли в пищу антилоп, обезьян, рыбу и других мелких животных. После того как река обмелела, доля рыбы выросла с 14% до 52% среди идентифицированных останков животных, в то время как количество наземных животных сократилось.

Следы порезов и обожженные кости показывают, что пища обрабатывалась на месте, а контролируемый огонь, вероятно, помогал в ее приготовлении. Эти детали демонстрируют практическое изменение в повседневном поведении, а не случайное спасение от катастрофы.

Инструменты, улучшившие охоту

Среди каменных орудий выделялись небольшие треугольные наконечники, размер и повреждения которых соответствуют метательным снарядам. Команда Каппельмана утверждала, что эти наконечники, вероятно, были наконечниками стрел, давая охотникам больше шансов против мелкой и быстрой добычи.

Более ранние свидетельства из Южной Африки относили технологию продвинутых метательных снарядов примерно к 71 000 лет назад, но находки в Шинфа-Метема 1 могут расширить эти временные рамки. Эта возможность имеет наибольшее значение, когда пищи становится мало, так как дистанция и точность становятся ценнее, чем грубая сила.

Реки формировали маршруты

Сезонные реки в засушливой стране не исчезают бесследно: они распадаются на сокращающиеся водоемы, которые все еще привлекают животных и людей. Вокруг таких водопоев гонимую жаждой добычу легче предсказать, а пойманную в ловушку рыбу легче поймать без сложного снаряжения.

"По мере того как люди истощали запасы пищи в водоеме и вокруг него в конкретный сухой сезон, они, вероятно, были вынуждены переходить к новым водоемам", – пояснил Каппельман.

Такая модель создает цепочку коротких перемещений вдоль реки – каждое из них невелико, но каждое уводит все дальше от дома.

За пределами "зеленых коридоров"

Многие модели миграции отдавали предпочтение влажным периодам, когда более зеленые ландшафты могли поддерживать более крупные человеческие популяции и облегчать путешествия на дальние расстояния. Свидетельства из Шинфа-Метема 1 указывают на другой маршрут, где сухие сезоны создавали узкие, но надежные коридоры вдоль русел рек.

Вместо того чтобы ждать обильных дождей, некоторые группы могли начать движение из-за того, что запасы местной еды исчерпывались в одном водоеме за другим. Эта идея не отменяет маршруты через влажные зоны, но она ослабляет утверждение о том, что засушливые времена только блокировали движение.

Влияние Тоба было неравномерным

Старые аргументы представляли Тоба как едва ли не апокалипсис для людей, однако африканские свидетельства склоняются к более неоднозначной картине. Записи из озера Малави не обнаружили никаких признаков вулканической зимы в Восточной Африке.

Более ранние южноафриканские стоянки также показали, что люди выдержали это событие, а Шинфа-Метема 1 дополняет картину условиями пересохшей реки. Формирующаяся картина более сурова и точна, поскольку региональный ущерб имел значение даже тогда, когда человечество в целом выжило.

Что это не может доказать

Никто не может сказать, что люди из Шинфа-Метема 1 были прямыми предками всех, кто позже покинул Африку. Вероятно, они не были членами той популяции, которая впоследствии расселилась, хотя они демонстрируют схожее адаптивное поведение. Но что этот памятник сохранил, так это рабочий пример навыков, которые понадобились бы таким путешественникам.

Эти навыки включали гибкий рацион, тщательную охоту и готовность продолжать движение, когда привычные ресурсы иссякали.

Редкое археологическое совпадение

Немногие археологические памятники содержат вулканический пепел, останки добычи и вероятные наконечники стрел в одном и том же узком временном срезе. Такое совпадение позволяет одному месту стать основой сразу для нескольких частей аргументации, вместо того чтобы заставлять читателей сравнивать удаленные стоянки.

Поэтому Шинфа-Метема 1 важна не только тем, что люди выдержали, но и тем, насколько четко можно проследить их выбор. Свидетельства из Эфиопии по этой причине выглядят необычайно убедительно, даже если в большой истории миграции все еще остаются пробелы.

Взятые вместе, доказательства позволяют предположить, что одно из худших извержений доисторической эпохи не остановило человеческое движение, а, возможно, перенаправило его. Более глубокий урок заключается не в том, что катастрофа была благом, а в том, что некоторые люди выжили, следуя за пересыхающей рекой к еде и воде.

Ранее УНИАН сообщал, что после 12 тысяч лет тишины в Эфиопии проснулся вулкан.

Вас также могут заинтересовать новости: