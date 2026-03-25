На юге россияне резко нарастили удары дронами: Волошин объяснил, что это означает

Враг также сбрасывает по 20 и более авиабомб на несколько населенных пунктов.

Российские войска существенно активизировали применение беспилотников на южном направлении, почти удвоив их количество. Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии LIGA.net.

По его словам, ежедневное количество использованных БПЛА продолжает расти, в частности речь идет о баражирующих боеприпасах типа "Молния-2" и "Ланцет". Если еще несколько недель назад фиксировалось около 300 запусков, то сейчас этот показатель достиг уже примерно 550.

Такое увеличение, пояснил Волошин, свидетельствует о намерении противника расширить так называемую kill zone – зону поражения, увеличить дальность атак и активнее наносить удары по логистическим маршрутам украинских сил.

В то же время россияне не снижают интенсивность авиаударов. Наоборот – продолжают массированно атаковать позиции Сил обороны и прифронтовые населенные пункты. По словам спикера, зафиксирован своеобразный суточный "рекорд" – 156 примененных управляемых авиабомб.

Он также отметил изменение тактики: если раньше враг наносил по несколько ударов (3–5 КАБ) по разным населенным пунктам, то теперь концентрирует атаки, применяя по 20 и более авиабомб по отдельным целям.

"Если раньше по нескольким населенным пунктам применял по три-пять КАБ, то сейчас по нескольким населенным пунктам он применяет по 20 и более".

Ситуация на юге

Ранее спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщал, что российские войска не демонстрируют намерений сокращать интенсивность боевых действий на южном направлении и активно восполняют потери в личном составе и технике.

По информации украинской разведки, противник доукомплектовывает отдельные подразделения – речь шла о 55-й дивизии морской пехоты Тихоокеанского флота, которую планируют передать под командование 5-й армии. Для восстановления одного из ее полков из резервов уже направлено около 150 российских солдат.

