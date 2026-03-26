'Прощальный тур' легенды: старейший авианосец США отправился на последние учения

Перед списанием легендарный корабль проведет масштабные учения с союзниками и совершит "прощальное турне" по южным морям.

Старейший действующий атомный авианосец ВМС США – USS Nimitz (CVN-68) – отправился в последний поход перед выводом из эксплуатации. Корабль участвует в учениях SOUTHCOM "Южные моря 2026", которые охватывают регион Южной Америки, пишет Forbes.

Последний поход перед списанием

Авианосец, находящийся на службе уже более 50 лет, в настоящее время меняет порт приписки и направляется к базе в Норфолке. Ожидается, что после завершения службы в 2027 году начнется длительный процесс его утилизации.

Маршрут "Нимицы" будет уникальным: из-за своих габаритов корабль не может пройти через Панамский канал, поэтому вынужден обогнуть Южную Америку через мыс Горн. Общая протяженность перехода – более 12 тысяч морских миль.

Учения с союзниками

В рамках "Южных морей 2026" авианосец вместе с эсминцем USS Gridley (DDG-101) проведет совместные маневры с флотами ряда стран региона, в частности Бразилии, Чили, Колумбии и Мексики.

Кроме того, запланированы заходы в порты нескольких государств, что станет частью дипломатической миссии и демонстрации силы.

Контр-адмирал Карлос Сардиелло подчеркнул, что эти учения должны укрепить сотрудничество и повысить совместимость с партнерами в Западном полушарии.

Фактически эта миссия станет последним крупным развертыванием USS Nimitz. Корабль был введен в эксплуатацию еще в 1976 году при президентстве Джеральда Форда и назван в честь адмирала Честера Нимица – героя Второй мировой войны.

Несмотря на планы списать авианосец раньше, его службу продлили из-за задержек с вводом в строй нового корабля класса Gerald R. Ford.

USS Nimitz – последние новости

Как сообщал УНИАН, авианосец ВМС США USS Nimitz в субботу утром в последний раз покинул военно-морскую базу Китсап в штате Вашингтон и начал перебазировку на военно-морскую базу Норфолк, штат Вирджиния.

В декабре корабль завершил свой последний кругосветный поход, который длился девять месяцев. Авианосец USS Nimitz прибыл на военно-морскую базу Китсап 16 декабря 2025 года.

Большая часть из 3000 членов экипажа и их семей переедут в Норфолк для подготовки к утилизации. Этот процесс пройдет пять этапов, которые могут занять до десяти лет и стоить до 1 миллиарда долларов.

