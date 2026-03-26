Женщины в войне дронов могут превосходить мужчин: Forbes назвал главную причину их успеха

С развитием технологий БПЛА физическая сила перестает быть решающим фактором на поле боя.

Роль женщин в войне остается такой же спорной темой, как и прежде. Но в Украине появление боевых дронов привело к значительному сдвигу в укоренившихся взглядах на гендерные роли. "Технологии стали мощным уравнителем", – заявила пилот дронов и соосновательница инициативы Victory Drones Мария Берлинская.

За свою работу Берлинская получила от экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного прозвище "Мать дронов", и оно за ней закрепилось. Берлинская также утверждает, что технологии дронов открывают новый тип войны, к которому женщины могут быть приспособлены даже больше, чем мужчины, пишет Forbes.

Сопротивление женщинам

Министр обороны США Пит Хегсет недавно опубликовал видео, на котором он жмет штангу весом 136 кг, демонстрируя свою приверженность видению армии, основанному на мускульной силе, пишет СМИ. Хотя Хегсет отказался от некоторых своих наиболее экстремальных заявлений ("Я прямо заявляю, что женщин не должно быть на боевых должностях"), он настаивает на возвращении к "высшему мужскому стандарту" физической подготовки, заявляя, что если женщины не могут ему соответствовать, то "так тому и быть".

Видео дня

Подобные взгляды раньше были обычным делом и в Украине, отмечают журналисты. В украинской армии одна из самых высоких долей женщин в мире – служат более 70 000 человек, но лишь немногие занимали боевые должности. Сейчас же ситуация меняется. Дроны видят и атакуют все, что движется в "серой зоне" между линиями фронта, и физическая подготовка по-прежнему необходима, чтобы нести оборудование и припасы через эту зону к позициям. Однако сила и агрессия теперь значат меньше, чем другие качества.

"Война дронов требует сосредоточенности, точности и эмоциональной устойчивости, а не физической силы, что открыло эту боевую сферу для многих женщин", – подчеркнула Берлинская. "Женщины часто демонстрируют сильные аналитические способности, хладнокровие под давлением и умение работать в команде, что делает их высокоэффективными операторами дронов".

Женщины в украинской войне дронов

Группа Берлинской Victory Drones обучает гражданских добровольцев всем аспектам ведения войны с помощью БПЛА. Это включает полный 33-дневный курс по обучению пилотированию ударных FPV-дронов.

"Многие из лучших выпускников – женщины, что доказывает: успех в войне дронов определяет компетентность, а не гендер", – заявила Берлинская.

В материале говорится, что женщины-пилоты дронов заняли свою нишу. К примеру, оператор Катерина Троян с позывным "Мео" была легендой, имея на счету более тысячи вылетов, прежде чем погибла в результате удара российской артиллерии в июне 2025 года. И есть много других, подобных ей. В состав Сил беспилотных систем теперь входит полностью женское подразделение дронов "Гарпии", обеспечивающее поддерживающую среду в армии, которая все еще привыкает к женщинам-пилотам. Российские солдаты, воспитанные в культуре мачо, кажется, до смерти их боятся.

"Они отличаются большой жестокостью по отношению к нашим бойцам", – пояснил российскому СМИ "Новости" называющий себя "военно-политическим экспертом" Ян Гагин. "Это делается с милой женской улыбкой на лице". Другой эксперт, Максим Кондратьев, утверждал, что украинские женщины-операторы дронов известны своей беспощадностью при нанесении ударов по раненым солдатам.

Берлинская видит в этом часть культурной войны между патриархальным российским обществом и более инклюзивным украинским подходом.

Вместо того чтобы сливаться со своими товарищами-мужчинами, украинские женщины-операторы дронов часто предпочитают выделяться и подчеркивать свою женственность. Троян шла в бой с синими волосами и пушистыми кошачьими ушками; командир "Гарпий" носит ярко-розовые косы. Некоторые женщины-операторы используют розовые FPV-дроны. Розовый цвет украинской крылатой ракеты FP-5 "Фламинго" (измененный на серый при развертывании) был сознательным выбором, чтобы отметить роль женщин в команде разработчиков, говорится в материале.

Это также отличный способ троллинга россиян, которые, кажется, напуганы сильными женщинами.

"Заметность – это сознательный акт сопротивления традиционным военным иерархиям, которые стремятся стереть вклад женщин", – акцентировала Берлинская. "Такие фигуры, как Катерина "Мео" Троян, символизируют более широкое движение: украинские женщины возвращают себе место в истории войны".

В современной войне технические навыки превосходят физическую доблесть, а способные женщины-операторы дронов признаются боевыми асами наравне со своими коллегами-мужчинами. "Это историческое изменение в военной культуре Украины", – подытожила Берлинская.

Женщины и война в Украине - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что на войне в Украине погибла единственная дочь одной из немок. 36-летняя Савита Вагнер погибла 31 января 2024 года во время обстрела РФ, спасая раненых побратимов. Боевой медик с позывным Змея служила в добровольческом батальоне "Карпатская Сечь". Во время службы на фронте ей удалось спасти десятки военных.

Кроме того, мы также рассказывали, сколько женщин погибли в Украине с начала войны. 2025 год стал самым смертоносным – а реальные цифры, вероятно, гораздо выше. С начала полномасштабного вторжения России года погибли более 5000 женщин и девочек, и еще 14000 получили ранения.

