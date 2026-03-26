Россия тайно поставляет Ирану ударные дроны, – FT

После ударов США и Израиля Москва ускорила поставки. Тегеран может получить модернизированные дроны, которые изменят баланс сил в регионе.

Россия близка к завершению поэтапных поставок беспилотников, а также медикаментов и продуктов питания в Иран. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на западные разведывательные службы.

По данным источников, знакомых с разведданными, высокопоставленные чиновники Москвы и Тегерана начали закрытые переговоры о поставках дронов сразу после ударов США и Израиля по иранской столице. Логистика поставок стартовала в начале марта и должна завершиться до конца месяца.

Не только гуманитарная помощь

Официально Кремль делает акцент на гуманитарной помощи – ранее сообщалось об отправке более 13 тонн лекарств через Азербайджан. В то же время источники утверждают, что Москва уже предоставляет Тегерану разведывательные данные, спутниковые снимки и целеуказания.

Видео дня

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отверг информацию о передаче дронов, заявив о "большом количестве фейков", но подтвердил продолжение диалога с иранским руководством.

Какие именно дроны могут передать

По оценкам западных спецслужб, речь идет о моделях типа "Герань-2" – модифицированных версиях иранских "Шахедов", которые Россия использует в войне против Украины. Эти дроны получили улучшенные двигатели, навигацию и устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы.

Эксперты считают, что Тегеран заинтересован именно в усовершенствованных технологиях. По словам аналитика Антонио Джустоцци, Иран уже имеет значительные запасы дронов, но стремится получить более современные возможности.

Его коллега из Sciences Po Николь Граевская добавляет, что российские модификации могут значительно повысить эффективность иранских ударов, а также стать основой для обратного инжиниринга.

Удар по логистике и риск эскалации

На прошлой неделе Израиль атаковал ключевой маршрут поставок между Россией и Ираном в районе Каспийского моря, что может затруднить передачу вооружений.

В то же время Москва, по данным источников, отказала Тегерану в предоставлении систем ПВО С-400 – из-за риска прямой эскалации с США и необходимости привлечения российских экипажей.

Несмотря на углубление сотрудничества, подписанное в прошлом году соглашение о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном не предусматривает взаимных оборонных обязательств. Однако нынешние поставки могут стать первым подтверждением готовности Москвы предоставлять Тегерану именно летальную военную помощь.

Вас также могут заинтересовать новости: