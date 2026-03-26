Немецкая армия будет использовать ИИ: Reuters раскрыл, для чего это понадобится

ИИ может проанализировать боевые действия в Украине и предложить контрмеры за короткое время.

Немецкая армия ускорит принятие решений в боевых условиях с помощью инструментов искусственного интеллекта (ИИ), способных анализировать данные с поля боя быстрее человека.

Как сообщает Reuters, военные активно перенимают опыт Украины и других армий. Командующий сухопутными войсками Кристиан Фройдинг, возглавивший армию в октябре после нескольких лет координации поставок вооружения Киеву, поделился выводами из поездок в украинские командные пункты. По его словам, использование дронов и современных датчиков резко увеличило объемы данных с поля боя.

"Украинцы используют данные, собранные за четыре года войны. На их основе ИИ может определить, как противник действовал в подобных ситуациях ранее, и предложить контрмеры", – отметил он.

Генерал подчеркнул, что задачи, которые сейчас требуют сотен военных и нескольких дней работы, можно будет выполнять значительно быстрее благодаря ИИ. По его словам, только традиционными методами невозможно "разорвать цикл принятия решений противника".

Фройдинг предложил использовать данные из Украины и учений Бундесвера для обучения аналитических систем, при этом обеспечивая их соответствие оперативным принципам Германии.

Комментируя этические аспекты, он подчеркнул, что искусственный интеллект будет выполнять лишь совещательную функцию.

"Задача принимать взвешенные решения всегда будет оставаться за человеком – за военным", – отметил он, добавив, что конкретный продукт еще не выбран, но внедрение технологии является приоритетом.

Отдельно он подчеркнул важность согласования таких систем со стандартами НАТО. Не исключается создание европейского решения, однако американские разработки могут иметь практические преимущества из-за более высокого уровня готовности.

"Лично я считаю важным как можно скорее запустить такую систему. В то же время необходимо учитывать вопросы суверенитета данных и безопасности", – добавил он.

В частности, армия США уже использует инструмент Maven, разработанный компанией Palantir Technologies. Система обрабатывает данные с поля боя, включая фото и видео, чтобы улучшить ситуационную осведомленность и ускорить принятие решений.

Другие новости об оружии

Напомним, на днях в США открылся масштабный "завод будущего" для поддержки производства подводных лодок. Предприятие в городе Чероки будет производить ключевые компоненты для атомных подводных лодок класса Virginia и класса Columbia и поможет ускорить их строительство. Производство расположено на площади около 204 тыс. кв. км и спроектировано как высокоавтоматизированное производственное подразделение. Общий объем инвестиций в проект составляет более 2,4 миллиарда долларов, из которых 900 миллионов – от ВМС США и более 1,5 миллиарда – от частных инвесторов.

