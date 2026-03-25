Графики отключений электроэнергии на 26 марта: будут ли отключать свет в четверг

Энергетики призывают украинцев пользоваться мощными электроприборами в определённые часы суток.

В четверг, 26 марта, отключения света в Украине не прогнозируется. Об этом сообщает "Укрэнерго".

"Завтра, в четверг, применение мер по ограничению потребления не прогнозируется", – говорится в сообщении диспетчера энергосистемы.

В то же время энергетики призвали украинцев пользоваться мощными электроприборами именно в дневные часы – с 10:00 до 15:00, поскольку в это время солнечные электростанции работают наиболее продуктивно, то есть производят больше всего электроэнергии.

Таким образом, уже второй день подряд "Укрэнерго" не дает команды на ограничение потребления электроэнергии для бытовых потребителей или промышленности, то есть, фактически, на отключение света определенной части населения или предприятий.

Вместе с тем далеко не во всех домах свет есть 24/7. В частности, в Одессе и Одесской области, по данным ДТЭК, действуют экстренные отключения.

Кроме того,"Чернигивобленэрго" опубликовала график почасовых отключений света на 25 марта. По состоянию на утро среды они продолжали действовать из-за последствий очередных атак РФ на энергетику.

Ситуация в энергетике

В ночь на 25 марта РФ нанесла очередной удар по энергетике Украины. В результате атаки часть потребителей в Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях остаются без света.

Утром 25 марта очередные вражеские атаки оставили без света 150 тысяч потребителей в Чернигове и Черниговском районе, а также обесточили город-спутник Чернобыльской АЭС – Славутич.

