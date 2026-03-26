Лингвист объяснила различия между словами, которые часто ошибочно считают синонимами.

В украинском языке существует сразу несколько слов, связанных с пасхальной выпечкой, и они нередко вызывают путаницу. Научный сотрудник Института энциклопедических исследований НАН Украины, кандидат филологических наук Олеся Сулима объяснила в комментарии УНИАН, как правильно: паска или пасха, чем отличаются эти термины и какие другие названия распространены в разных регионах.

Как правильно называется – паска или пасха

Как пояснила лингвист, в украинском языке есть оба слова, однако они обозначают разные понятия. "Пасха" – это название самого праздника Пасхи, тогда как "паска" – это пасхальный хлеб, праздничная выпечка.

В то же время, по мнению исследовательницы, слово "паска", вероятно, образовалось как трансформированная форма от "Пасха", из-за фонетических особенностей:

"Буквы "с" и "х" обозначают два щелевых звука – их трудно произносить, и, очевидно, один из них перешел в прорывной "к" для облегчения произношения".

Она также добавила, что слово "паска" имеет более древние корни и происходит от еврейского "песах", что означает "обхождение" или "перескакивание". Это название отсылает к истории из книги "Исход", когда Бог обошел жилища евреев, наказывая первенцев Египта.

Как правильно: куличи или паски

Специалистка отметила, что слово "кулич" не принадлежит к украинскому языку и является заимствованием из русского. При этом она подчеркнула, что "кулич" и "Пасха" – это вообще разные понятия, ведь "Пасха", снова-таки, – это не выпечка, а церковное название праздника.

Термин "кулич", по ее словам, иногда можно услышать в приграничных регионах Украины – в частности, в Черниговской, Сумской и Харьковской областях, из-за близости к русскоязычной среде.

Более того, в упомянутых регионах под словом "кулич" может подразумеваться совсем другой вид выпечки: разновидность пирога, иногда удлиненной формы. Поэтому разница между куличем и паской не столь значительна, как между паской и Пасхой, но все же существует.

Как на украинском языке будет пасха – другие известные названия

Теперь, когда мы выяснили, как называется выпечка на Пасху – паска или пасха – можно выделить и другие ее названия.

По словам лингвиста, если говорить об общеукраинской норме, то универсальным и правильным названием является именно "паска", хотя в разных регионах существовали, а может и до сих пор существуют, другие варианты.

В частности, иногда паску называли "баба" (или "бабка"), а также "папушник", что происходит от древнего слова "папа", которое в праславянском языке означало хлеб.

Впрочем, исследовательница обратила внимание, что раньше эти названия не были полностью тождественными. В древности "паской" называли пшеничный белый хлеб без сладкой глазури. Его могли украшать орнаментами, в частности крестами и косичками из теста.

Зато "бабка" была более похожа на современную паску – это была сдобная выпечка, часто с изюмом и глазурью.

А вот "папушник" выпекали не только на Пасху, но и на другие крупные религиозные праздники. Поэтому, как подчеркнула специалист, эти слова нельзя считать полными синонимами.

Она также добавила, что употребление слов пасха и паска, разница между которыми довольно значительна, может быть связано с национальным самосознанием:

"Употребление слов "паска" и "кулич" – это пример самоидентификации. Если человек считает себя украинцем или украинкой, он будет говорить "паска"".

При этом наличие других терминов в украинском обществе, как отметила эксперт, часто может быть связано с наследием советского периода, когда из-за антирелигиозной политики традиционную пасхальную выпечку пытались "замаскировать", называя ее нейтральным словом.

Поэтому важно не только понимать, в чем разница между пасхой и паской, но и употреблять правильный вариант в речи, чтобы не "разбавлять" язык заимствованиями и ошибочными терминами.

справка Олеся Сулима Языковед, доцент, кандидат филологических наук Олеся Сулима - преподаватель украинского языка Украинского государственного педагогического университета имени Михаила Драгоманова. Окончила Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова и получила диплом магистра с отличием. Кандидат филологических наук. Доцентка. В кругу интересов: грамматика украинского языка, коммуникативная лингвистика и психолингвистика. Является автором ряда статей, посвященных морфологии и синтаксису украинского языка, и разработчиком различных курсов по лингвистике в Малой академии наук Украины. Сейчас работает в УГУ имени Михаила Драгоманова на кафедре украинского языка.

