В Украине могут появиться новые зенитные дроны с ИИ: систему уже испытали в Испании

В ходе испытаний БПЛА с системой Hivemind смогли самостоятельно изменять траекторию полета в режиме реального времени.

Зенитные дроны Hornet, разработанные компанией Destinus, получили систему боевого искусственного интеллекта от Shield AI. Как пишет Defence Express, интегрированное решение уже прошло испытания в Европе, а обе компании поставляют свою продукцию в Украину.

Отмечается, что 24 марта в компании сообщили о завершении интеграции системы автономного управления Hivemind в дроны Hornet. Летные испытания, проведенные в Испании, подтвердили эффективность сочетания ИИ с беспилотником после двух месяцев работы.

Согласно пресс-релизу, система позволяет быстро интегрировать Hivemind в платформу без необходимости ручной перепрограммирования, сохраняя непрерывность выполнения боевых задач.

В Shield AI отмечают, что в условиях динамичного поля боя автономные решения должны внедряться так же быстро, как меняется ситуация на фронте.

По словам аналитиков, во время тестов дроны Hornet с системой Hivemind смогли самостоятельно изменять траекторию полета в режиме реального времени, адаптируясь к новым условиям и задачам. В перспективе функционал расширят – в частности, речь идет о более сложном планировании миссий, полетах с учетом рельефа и координации нескольких беспилотников одновременно.

Несмотря на то, что Hornet позиционируется как зенитный дрон, платформа является многофункциональной и может выполнять разведывательные и другие задачи.

Обе компании уже сотрудничают с Украиной. В частности, Destinus является разработчиком крылатой ракеты Ruta, которую применяют украинские военные. О возможных поставках дронов Hornet сообщалось еще в 2024 году.

В прошлом году Destinus и Shield AI заключили стратегическое соглашение об интеграции ИИ Hivemind в ракеты Rita и дроны Hornet, подчеркнув, что это ускорит передачу Украине беспилотных систем с элементами искусственного интеллекта, отмечает Defense Express.

Кроме того, ранее была представлена обновленная версия ракеты Ruta Block 2 – со стелс-характеристиками, увеличенной дальностью и более мощной боевой частью, также оснащенная системой Hivemind.

Компания Shield AI также поставляет Украине разведывательные дроны V-BAT. Ранее сообщалось, что эти аппараты проходили секретные испытания в Украине, в частности с возможностью оснащения ракетным вооружением.

Таким образом, интеграция боевого ИИ в беспилотные системы может существенно расширить возможности украинских сил на поле боя и ускорить внедрение новейших технологий в военной сфере.

