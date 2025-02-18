Берлин слишкоми сильно зависит от газовой генерации.

Цены на электроэнергию в Германии на год вперед упали до самого низкого уровня с начала января. Это произошло на фоне снижения фьючерсов на газ, что подчеркивает зависимость страны от этого вида топлива.

Издание Bloomberg пишет, что немецкие фьючерсы на электроэнергию на 2026 год упали примерно на 14% с пика, достигнутого на прошлой неделе.

В основном это связано со снижением цен на газ, вызванным спекуляциями по поводу переговоров при посредничестве США о прекращении войны в Украине и их потенциального влияния на поставки топлива. Дело в том, что в Германии базовая генерация в большей степени зависит от газовых электростанций.

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Европейские страны прилагают все усилия, чтобы снизить стоимость электроэнергии, отвязав ее от стоимости газа. Развитие возобновляемой энергетики - один из способов добиться этого.

Однако газ по-прежнему остается основным механизмом ценообразования, и резкие движения рынка подчеркивают, насколько важен этот вид топлива для энергетического баланса Европы. Германия стала еще более зависимой от газа после закрытия последней атомной станции в 2023 году.

Цены на газ в Европе - последние новости

10 февраля цены на газ в Европе взлетели до самого высокого уровня за последние два года. На этом фоне Брюссель рассматривает возможность временного ограничения цен на газ в ЕС.

Уже 17 февраля цены на газ в Европе упали до самого низкого уровня за последние три недели - примерно 50 евро за мегаватт-час.

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