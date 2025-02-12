Поставщики продавали дизель под "европейскую зиму", который на бумаге выдерживает температуру до -21°C.

Резкое похолодание в феврале привело к проблемам с дизельным топливом. На украинских АЗС реализовывали дизель, который не выдержал морозов. Об этом сообщил основатель логистической группы компаний "Прайм", эксперт топливного рынка Дмитрий Леушкин в Facebook.

По его словам, зимнего дизеля в стране фактически нет. Поставщики ориентировались на мягкую "европейскую зиму" и продавали топливо, которое на бумаге выдерживает температуру до -21°C. Однако при -10°C дизель начал выпадать в осадок и забивать фильтры.

"Зимнего дизеля нет, от слова "совсем". Зима как всегда наступила в феврале внезапно. Никто не напрягался с завозом зимнего дизеля, всех устраивала "европейская зима" с документами, что фильтруется до -21°C. Такой дизель на всех АЗС. В результате при -10°C он почему-то перестал фильтроваться и начал выпадать белым осадком", - отметил Леушкин.

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Он также отметил, что владельцы АЗС пытаются по-разному исправить ситуацию: одни добавляют керосин, другие - антигель или бензин.

"Опять поверили сертификатам, да и зимы не было. Сейчас все владельцы АЗС и сетей АЗС судорожно пытаются что-то сделать. Кто-то керосин везет лить в резервуары, кто-то побогаче антигеля модного прямо бочками туда. Ну а кто по-бюджетнее, тот тормозную и бензин", - добавил эксперт.

Цены на топливо в Украине - последние новости

Ранее основатель логистической группы компаний "Прайм", эксперт топливного рынка Дмитрий Леушкин заявлял, что с конца января топливо на украинских АЗС должно было подорожать на 1,5-2 гривны из-за повышения акцизов на горючее, роста мировых цен на нефть и возможного обесценивания гривны.

Согласно "Инфляционному отчету" НБУ, темпы роста цен на топливо ускорятся до более 13% в текущем году. При этом в дальнейшем снижение мировых цен на нефть может замедлить рост цен.

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