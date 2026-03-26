Удар возле ресторана и жилых домов: что известно о пострадавших в Харькове

Российские оккупанты в Харькове нанесли удар рядом с рестораном и жилыми домами, сообщил мэр города Игорь Терехов. Произошло попадание вражеского дрона "Шахед" в Слободском районе Харькова.

По его словам в Telegram, удар пришелся по земле, рядом с жилыми домами и рестораном. "На данный момент известно об одном пострадавшем. Также повреждено около 10 автомобилей", – написал он.

Кроме того, было зафиксировано падение еще одного вражеского дрона в Слободском районе – без детонации.

Оновлено. 09:07. Згодом Олег Синєгубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації у Telegram повідомив, що поранень внаслідок ворожого удару по Слобідському району Харкова зазнав 65-річний чоловік.

"У постраждалого – вибухові травми. Медики надають йому всю необхідну допомогу", – додав очільник ОВА.

Российские удары по Украине

Как сообщал УНИАН, 24 марта в результате атаки российских беспилотников во Львове были повреждены жилые дома и памятник архитектуры. Сообщалось о 17 раненых в больницах.

В результате массированной атаки на Винницкую область погиб один человек, 11 получили ранения. Кроме того, двое людей погибли в Ивано-Франковске.

Вечером того же дня президент Украины Владимир Зеленский отметил, что география воздушного удара россиян по Украине, который длился почти сутки, была очень широкой.

Он отметил, что в течение суток с ночи россияне атаковали Украину "Шахедами", ночью в ход пошли также и ракеты, а днем снова были новые волны дронов – более 550 дронов различных типов именно за день.

Глава государства также подчеркнул, что на тот момент было известно о более чем 40 пострадавших, среди которых – пятеро детей.

Вас также могут заинтересовать новости: