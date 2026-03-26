Позор флота: флагманский авианосец Великобритании почти не выходит в море

Флагман флота провел в море лишь 21 % времени, а его возможная отправка против Ирана вызывает серьезные сомнения.

Британский авианосец HMS Prince of Wales, который готовят к возможному развертыванию на Ближнем Востоке, оказался в центре критики из-за низкой боеготовности и технических проблем, пишет 19FortyFive.

По данным парламентского отчета, корабль провел в море лишь 21,3% времени с момента ввода в эксплуатацию, тогда как треть времени находился в ремонтах.

Готовят к срочному выходу

Министерство обороны Великобритании привело авианосец в повышенную готовность в Портсмуте. Ожидается, что он сможет выйти в море в течение пяти дней и усилить оборону баз на Кипре.

Речь идет об ответе Лондона на обострение ситуации вокруг Ирана, хотя правительство Кира Стармера пока отказывается от участия в ударах.

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал Великобританию за запоздалую реакцию, заявив, что союзники "вступают в войну после того, как ее уже выиграли". Также он выразил недовольство тем, что Лондон не разрешил использовать свои базы для американских ударов.

Нехватка сопровождения

Авианосец может нести до 36 истребителей F-35B Lightning II, однако реальное количество боеготовых самолетов значительно меньше из-за проблем с поставками и обслуживанием.

Кроме того, корабль имеет только системы ближней обороны Phalanx, что делает его уязвимым для ракет и дронов на средних и дальних дистанциях.

Ситуацию осложняет дефицит кораблей сопровождения. В составе флота ограниченное количество боеспособных эсминцев и фрегатов, необходимых для защиты авианосца. В частности, среди эсминцев реально доступным остается только HMS Dragon.

Хронические проблемы

Авианосцы класса Queen Elizabeth, к которому принадлежит Prince of Wales, годами сталкиваются с техническими неисправностями – от затоплений машинных отделений до проблем с валами.

Во время учений моделирование показывало, что такие корабли могут быть уязвимы для массированных ракетных атак.

Эксперты предупреждают, что без поддержки союзников, в частности США или Франции, британский авианосец может стать легкой мишенью в случае реального конфликта.

