ЕС заморозил миллиарды евро для Венгрии из-за блокировки кредита для Украины, - СМИ

Европейская комиссия еще в начале февраля планировала отложить утверждение кредитного плана для Венгрии, но вето Орбана стало последней каплей.

Европейская комиссия решила отложить утверждение кредитного плана для Венгрии по оборонной программе SAFE. Вероятно, это связано с тем, что Будапешт блокирует кредит Украине на 90 миллиардов евро, пишет RMF24.

Отмечается, что официально Европейская комиссия заверяет, что "оценка кредитного плана для Венгрии продолжается, и он будет утвержден, когда будет готов". Неофициально же кредитный план могут "заморозить", пока Венгрия не прекратит блокировать кредит на 90 миллиардов евро для Украины.

"Европейской комиссии сложно согласиться на миллиарды евро для Виктора Орбана, когда он нарушает принцип "лояльного сотрудничества" и блокирует финансирование страны, воюющей с Россией", - рассказал журналистам европейских дипломат.

Видео дня

По данным издания, Европейская комиссия еще в начале прошлого месяца планировала отложить утверждение кредитного плана для Венгрии по оборонной программе SAFE до парламентских выборов в стране, на которых может победить оппозиционная партия "Тиса". Однако позиция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана стала последней каплей, поскольку на саммите ЕС 19 марта он подтвердил свое вето на кредит Украине.

В издании добавили, что Венгрия очень заинтересована средствах SAFE. Эта программа предусматривает предоставление поддержки в размере 150 миллиардов евро в виде льготных кредитов, главным образом для закупки военной техники, в первую очередь произведенной в Европе.

Венгрия прекращает поставки газа в Украину - что известно

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна приостанавливает поставки газа в Украину. По его словам, поставки продолжатся только тогда, когда Украина возобновит транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".

Орбан также обвинил Украину в атаках на "Турецкий поток", через который осуществляется поставка российского газа в Венгрию. По его словам, Будапешт должен делать запасы.

