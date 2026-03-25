Цены на нефть растут, но россияне находятся на пике депрессии. Что произошло

Украинские и западные СМИ сейчас яростно "накидывают" о том, как все складывается в пользу РФ благодаря военной авантюре Трампа в заливе, создавая картину тотальной "зрады" для наших "посполитых". Но и российские СМИ сеют отчаяние на "болтах", фиксируют пик депрессии среди россиян и бизнеса и даже говорят о рекордном падении поддержки Путина (какая крамола – всех в "дурдом"!). Что же произошло? В чью пользу этот "баланс зрады"?

А наступил март. Пришла весна. И мы, и россияне пережили зиму, что создало новые "балансы" "зрады" и "победы". И если по поводу нового цикла войны, который начался, мнения экспертов разделились, то последствия зимы достаточно показательны для сторон. Есть определенный ментальный перелом в восприятии войны украинцами и россиянами, хотя пока рано говорить, что это уже устойчивый тренд.

Находясь в ограниченном информационном вакууме, россияне, которые до сих пор "вне политики", не всегда разумом, но на уровне социальных инстинктов уже все больше ощущают войну и кризис.

Видео дня

Их охватывает чувство беспомощности – в наступлении на Украину, "которую уже победили", в российском ВВС, в экономике и в счетах за коммунальные услуги. Все это ощущается "глубинариями" все более настойчиво, потому что накапливается и накладывается одно на другое.

Военная импотенция режима и произвол властей всех уровней в РФ накладываются на "закручивание гаек" под волну новой "частичной мобилизации" на фоне предвыборной кампании. Даже для страны с "охлажденной" экономикой и немного "отмороженным" электоратом ситуация выглядит довольно угрожающе. Это как у Чаушеску когда-то, который на последнем съезде своей партии в ноябре 1989 года набрал 100% голосов, но уже в декабре его режим свергли и расстреляли.

Но это оценки. Стоит их подкрепить фактами. Начнем с последнего – индекс "промышленного оптимизма" от 23 марта, который является результатом опроса промышленников, оказался крайне пессимистичным. Баланс оптимизма и пессимизма там упал до рекордных "-20" пунктов.

Последний раз подобное было в 2020 и в 2008/9 годах во время пандемии и финансового кризиса соответственно.

Однако тогда спад был "шоковым" – внезапным. Но и преодолели его относительно быстро. Сейчас же он является системным. Как в СССР 1980-х или в той же РФ в 1990-е.

Несмотря на постоянные опровержения рецессии, даже Путин уже признает, что ВВП "в январе этого года оказался на 2,1% ниже, чем в прошлом году". Впрочем, как заявил на днях глава ФСБ Александр Бортников, во всем виноваты "украинские и британские спецслужбы", которые "руководят и финансируют" "внутренние процессы" в РФ. Ну, да, спасибо за комплимент.

То есть уже даже власть признает кризис, хотя и пытается "перевести стрелки" на других – фиксируем это. Ведь Брежнев когда-то умер, но спада не признал. А вот различные блогеры и "военкоры" все меньше сдерживаются в высказываниях о ситуации в РФ. Все чаще там сравнивают ситуацию с 1984 годом.

И речь идет не столько об Оруэлле (хотя и такие сравнения звучат), сколько о периоде "безвременья", который крайне сложно точно перевести на украинский язык. Речь идет о периоде позднего Брежнева и сразу после него, когда была война в Афганистане, кризис в экономике, а также конфликт между "элитариями" за то, чтобы наследовать власть "застойного" деда.

И главное – повсюду царила депрессия и ощущение отсутствия перспектив в "совке". На фоне этого со своей программой реформ и пришел к власти молодой тогда и амбициозный Горбачев, который ничего не понимал в процессах в стране, но знал, что делать нужно хоть что-то.

Наглядно иллюстрирует борьбу элит постоянная "чистка" в РФ. Так, среди прочего, на днях состоялся арест упомянутым ФСБ Антона Серикова из команды "серого кардинала АП" Кириенко. Денег в "кормушке" все меньше и на всех уже не хватает. Поэтому и дерутся.

Разница по сравнению с поздним "застоем" СССР – лишь в том, что никакого "Горбачёва" в окружении Путина пока не просматривается.

Все слишком слабы и немощны. Даже тех "башен Кремля", которые еще в "зените" сил, Путин постепенно заменяет на собственную "Семью", окончательно убедившись в том, что он "царь". Все это видят, всех это раздражает, и все чаще об этом говорят даже публично, а не на кухне. Но пока ничего не делают.

Конечно, самых радикальных блогеров можно отправить в дурдом, как того Ремесло (то есть Илью, российского Z-блогера, выступившего с критикой вождя), или просто посадить, как основателя прокремлевского ТГ-канала Readovka. Но общий настрой этим не перебьешь. А настроения среди "з-блогеров" так себе… Там полная депрессия. И не только в полузапретном Телеграме. Но и в новом Max`е тоже.

По крайней мере, к такому выводу пришел очередной "злогер" FighterBomber, который полистал их "православный мессенджер" и был… в шоке, если говорить цензурно. Примечательно, что он побоялся прямо назвать мессенджер.

Но дать "три сценария победы" в одном из следующих постов он не побоялся. Первый вариант, по его мнению, это – "ползучее наступление, а затем глухая оборона", второй – "зарыться сейчас" и "уничтожать личный состав противника" удаленно, а третий – "ядерный удар".

Но их блогеры уже не первый год "обсуживают" свою "победу". Интересно здесь другое – вывод по каждому из пунктов. Первый – огромные потери для РФ, второй – "противник (ВСУ) наращивает удары по тылам" и может так случиться, что именно украинцы будут дистанционно уничтожать РФ, а не наоборот, а третий – "риски и потери спрогнозировать почти невозможно". Общий же вывод – "все три варианта могут завершиться не так, как нам (РФ) хотелось бы, несмотря на цену". Еще раз – "несмотря на ЦЕНУ".

И это не единичные мнения. Вопрос "цены" все больше беспокоит российских блогеров. А значит – беспокоит и их аудиторию. Здесь Кремлю действительно проще заблокировать Telegram, чем бороться с каждым блогером в отдельности, потому что недовольны уже буквально все. А каждый такой раскрученный ресурс всегда ориентируется на одну из "Башен Кремля". Итак, олигархи там тоже не в восторге от хода событий.

И "элитарии" все больше демонстрируют свое недовольство. Пока это скорее намек, чем что-то угрожающее.

Причем речь идет не только о каких-то забавных выходках, типа выложить необработанное видео с "кашляющим" Путиным под 8 марта, где видно, что он уже никак не мачо верхом на медведе, а старый больной человек, который не способен без лекарств и нескольких слов под запись сказать.

Нет, есть и более важные сигналы недовольства. Например, публикация падающих рейтингов все того же Путина. Очень смешно, как российские ТГ-каналы сначала это разнесли, потом извинились (за опросы!), а потом опубликовали "исправленную новость". Но старую новость при этом не удалили, а просто зачеркнули. И теперь ее все равно можно прочитать всем желающим. Это уже фронта или еще намек?

Еще один признак того, что что-то там "под мохом" на "болотах" вдруг зашевелилось, – это динамика рейтингов политических партий. Конечно, мы наблюдаем за страной с реалиями, где опрашивают не "какая партия победит", а "какая будет второй". Это намекает на то, что основной результат под "Единую Россию" уже "подсчитан" еще до выборов, а борьба за второе место – это и есть тот выбор, который "милостиво" оставили россиянам. До сих пор их это устраивало, ведь они же "вне политики".

Собственно, на второе место в марте вышла единственная "оппозиционная" партия – "Новые люди", которая обошла даже КПРФ. Правда, российская "оппозиционность" – это просто другой отдел ФСБ (ведь патрон каждой их партии – одна из башен Кремля), но россияне красноречиво демонстрируют – болотный народ хочет перемен.

А выборы осенью. Что, если рейтинг "Новых людей" к тому времени еще вырастет? Какое безобразие.

И все это видит население. Конечно, не все, а только те, кто хочет видеть чуть дальше собственного носа. Но таких становится все больше. Жизнь заставляет. Они видят отчаяние "военкоров" и то, что "цели СВО" ближе не стали, видят нытье руководителей об экономике, слышат все чаще воздушные тревоги и звук взрывов (и уже не только по телевизору) и наблюдают за постоянным ростом цен. И им уже не до нефти. Все это формирует общее недовольство.

А единственная реакция властей на все это – блокировка интернета и мессенджеров. А это и блокировка банкоматов с терминалами оплаты, и даже общественных туалетов в Москве, где, как оказывается, без онлайн-оплаты свои дела не сделаешь. А есть еще драма с уничтожением коров в российской глубинке, потому что кто-то из чиновников "забыл" сделать животным вовремя прививки (скорее – на это уже просто не хватило средств).

Это лишь верхушка айсберга, ведь в РФ сейчас почти нет хороших новостей. Кроме нефти, конечно, за что Путин очень благодарен "другу Трампу". Но чтобы эти цены изменили реальность в РФ, нужно, чтобы нефтяной кризис длился месяцами. А пока шансы на это не самые большие.

Но россияне не готовы мириться с украинцами.

Согласно последним мартовским опросам, несмотря на наибольший рост сторонников "мирных переговоров" (до 53% согласно исследованию Russian Field), россияне требуют фактически капитуляции Украины с выходом ВСУ из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, ограничений на численность ВСУ, "выборов" (под чем Кремль подразумевает замену украинской власти на пророссийскую) и т. д. Они хотят не "мирные переговоры", а ультиматум.

По какой причине украинцы должны пойти на безумные уступки россиянам, которые не способны достичь этого военной силой, не очень понятно. Но они "хотят", несмотря на "реалии на земле", как говорят их же переговорщики. Ментальный сдвиг есть, но к реальным переговорам россияне до сих пор не созрели.

Что касается украинцев, то ситуация у нас зеркальная. В том смысле, что, по данным КМИС, большинство из нас также не согласны идти на значительные уступки оккупантам, но настроение в марте немного поднялось.

Украинцы пережили тяжелую зиму, что влияет на восприятие, а вот для россиян все наоборот – давление растет. И теперь уже Украина наносит удары на площади от Выборга до Урала, "вынося" параллельно российскую ПВО "вперед ногами" в товарных количествах. И очень похоже, что это лишь начало.