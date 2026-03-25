Титановый 'Бородавочник': в чем главный секрет живучести A-10 Thunderbolt II

Главной особенностью самолета является титановая "ванна", которая выполняет сразу несколько функций.

Знаменитый американский штурмовой самолет Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II имеет прозвище Warthog (Бородавочник). Этот самолет выделяется высочайшей прочностью и поразительной устойчивостью к повреждениям. В Simple Flying рассказали историю появления и интересные факты о A-10 Thunderbolt II.

Особенности титановой "ванны"

Отмечается, что одной из главных особенностей A-10 Thunderbolt II является его титановая "ванна". Кабина самолета является своего рода "бункером" для пилота.

Кабина штурмовика изготовлена из катаной титановой брони толщиной от 13 до 38 мм. Его бронекабина собирается из отдельных деталей на болтах, а на внутренних поверхностях установлен противоосколочный подбой из многослойной нейлоновой ткани.

Специальный сплав был выбран благодаря исключительному соотношению прочности к весу, которое обеспечивает баллистическую защиту, сравнимую со сталью, при весе, составляющем примерно 60% от нее. Эта титановая оболочка служит основной линией обороны против кинетической энергии мощного наземного огня, когда самолет пикирует в "зону смерти".

В издании подчеркнули, что титановая "ванна" A-10 Thunderbolt II спроектирована так, чтобы выдерживать высокоскоростные противовоздушные баллистические снаряды среднего калибра. Броня может поглотить бронебойные патроны калибра 12,7 мм практически без ущерба для конструкции.

Когда A-10 Thunderbolt II наносит удар по цели, он часто попадает прямо в шквал крупнокалиберных зенитных снарядов. Хотя эти снаряды рассчитаны на то, чтобы пробивать тонкий алюминий большинства истребителей, титановая стенка "ванны" заставляет их разбиваться или просто рикошетить. Это качество не может повторить и стелс-преемник самолета, F-35 Lightning II.

Кроме того, гениальность титановой "ванны" становится еще более очевидной, когда противник наносит не прямой удар. Если ракета "земля-воздух" или крупнокалиберный снаряд взрывается рядом с A-10 Thunderbolt II, он вызывает шквал острых, высокоскоростных осколков. В это время титановая кабина действует как 360-градусный щит против этого металлического дождя, улавливая осколки своими толстыми стенками.

В издании отметили, что титановая "ванна" закреплена более чем 1100 высокопрочными титановыми болтами. Это гарантирует, что даже если одна секция брони будет серьезно повреждена или деформирована, весь блок останется конструктивно целым.

Не только защита пилота

Более того, "ванна" не только защищает пилота, но и служит бронированным убежищем для электронного и механического "мозга" самолета. Критически важные механизмы управления полетом A-10 Thunderbolt II, включая резервные тросы, позволяющие пилоту летать без гидравлики, проходят через дно этого титанового хранилища.

Интересно то, что даже повреждения крыльев и двигателя не остановят A-10 Thunderbolt II. Пока тросы внутри "ванны" остаются целыми, у самолета есть шанс вернуться на дружественную территорию.

В издании напомнили, что большинство истребителей имеют систему "fly-by-wire" или чисто гидравлическую систему. Это значит, что они падают, если теряют жидкость.

A-10 Thunderbolt II же имеет двойную гидравлику и механические тросы. Если обе эти системы выйдут из строя, пилот может нажать на переключатель и силой привести управляющие поверхности в нужное положение. Лететь в таком состоянии трудно, но это позволяет пилоту дотянуться до базы и приземлиться.

Кроме того, в издании отметили, что у большинства самолетов есть один или два основных лонжерона, поддерживающих крыло. В это время каждое крыло A-10 Thunderbolt II поддерживают по три массивных лонжерона. Это позволяет крылу сохранять свою прочность даже в том случае, если один из лонжеронов будет полностью пробит снарядом.

В издании подчеркнули, что титановая "ванна" является ядром носовой части по нескольким причинам. Когда стреляет пушка GAU-8 Avenger, установленная на самолет, она создает силу отдачи в пять тонн, которой достаточно, чтобы фактически замедлить самолет в воздухе. Эта сильная вибрация обычно мешает обзору пилота или приводит к сильному колебанию приборов.

Масса титановой "ванны", которая составляет более 500 кг, действует как балласт, поглощая высокочастотные гармоники пушки и обеспечивая абсолютно устойчивую платформу. Благодаря этому пилот может не отрывать взгляд от приборов самолета во время стрельбы.

Замена A-10 Thunderbolt II

Несмотря на свою грозную репутацию и многолетнюю историю, ВВС США выводят A-10 Thunderbolt II из эксплуатации в пользу нового стелс-истребителя F-35 Lightning II. В издании подчеркнули, что переход от A-10 к F-35 представляет собой фундаментальный сдвиг в военной философии.

В то время как A-10 Thunderbolt II был построен, чтобы выдерживать попадания вражеских снарядов, F-35 создан для того, чтобы противник даже не знал о его присутствии и не мог по нему стрелять.

В издании отметили, что у такой замены есть и свои минусы. Например, 25-мм пушка F-35 имеет значительно меньший боезапас, чем GAU-8 Avenger. Это может сыграть важную роль в затянувшемся бою.

A-10 Thunderbolt II уничтожает иранские дроны лучше новых самолетов

Ранее Defense One со ссылкой на старшего научного сотрудника Центра Стимсона Дэна Грейзера писало, что штурмовик A-10 Thunderbolt II продемонстрировал высокую эффективность в борьбе с иранскими дронами и морскими целями, что возобновило дискуссию в США о целесообразности его списания.

По словам Грейзера, A-10 Thunderbolt II является примером простой, но чрезвычайно эффективной боевой системы. Он подчеркнул, что успехи самолета должны стать тревожным сигналом для тех, кто настаивает на его списании.

