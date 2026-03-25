Скандал с 'Ощадбанком' в Венгрии может ударить по европейской валюте, - FT

Выходки Орбана могут нанести ущерб репутации ЕС и подорвать доверие к его финансовой системе.

Европейский центральный банк предупредил, что задержание Венгрией инкассаторских автомобилей "Ощадбанка", следовавших из Австрии в Украину, и изъятие ценностей могут подорвать доверие к евро, сообщает Financial Times.

Издание напоминает, что Будапешт конфисковал в общей сложности 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота.

По данным FT, Национальный банк Украины поднял этот вопрос перед Европейским центральным банком. По словам главы регулятора Андрея Пышного, перевозка осуществлялась в соответствии с международными таможенными правилами на основании договора между австрийским Raiffeisen Bank International и украинским государственным "Ощадбанком".

В своем письме к Лагард от 9 марта глава НБУ назвал инцидент с задержанием инкассаторских автомобилей "преднамеренной провокацией", которая может нанести ущерб репутации ЕС и подорвать доверие к его финансовой системе.

Как заявил пресс-секретарь главного банка Европы, президент ЕЦБ Кристин Лагард разделяет оценку НБУ и четко подчеркивает риски, которые эта ситуация создает для статуса евро как международной валюты. По его словам, Лагард поднимет этот вопрос непосредственно перед властями в Будапеште и Брюсселе.

Издание отмечает, что конфискация драгоценностей Венгрией усиливает беспокойство среди европейских чиновников.

По словам европейских чиновников, с которыми анонимно общались журналисты FT, спор вокруг "Ощадбанка" происходит в то время, когда институты ЕС стремятся усилить международное использование евро. Они заявили:

"Любое впечатление, что трансграничные финансовые операции могут быть произвольно прерваны в пределах блока, рискует осложнить эти амбиции".

Издание отмечает, что после инцидента "Ощадбанк" прекратил ввоз наличных из ЕС в Украину. По словам председателя правления банка Юрия Кациона, финансовое учреждение работает над поиском новых, безопасных маршрутов.

Задержание украинских инкассаторов в Венгрии

Инкассаторы "Ощадбанка" были незаконно задержаны на территории Венгрии 5 марта. Они перевозили банковские ценности из австрийской Вены в Украину. Впоследствии сотрудников банка и машины вернули Украине, а весь ценный груз изъяла венгерская сторона.

После инцидента с инкассаторами в Венгрии наличная валюта в Украину не поступает, поскольку только "Ощадбанк" имеет лицензию на соответствующие перевозки по территории Евросоюза.

Управляющий партнер юридической фирмы Asters Алексей Дидковский сообщил, что госбанк планирует через суд вернуть незаконно изъятую наличность и золото.

