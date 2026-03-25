Ученые обнаружили в Средиземном море скрытый подводный мир, нетронутый веками

Ученые обнаружили ранее неизвестный коралловый риф, процветающий в глубоком подводном каньоне в Средиземном море у побережья Неаполя, пишет indiandefencereview.com. Открытие, подробно описанное в Scientific Reports, подчеркивает удивительно хорошо сохранившуюся среду обитания, которая осталась нетронутой деятельностью человека.

Первозданный мир, скрытый в глубинах

Коралловый риф расположен в подводной системе каньонов, далеко под поверхностью, куда едва проникает солнечный свет. Эта изоляция позволила сложной экосистеме развиваться в почти полной секретности, защищенной от рыболовства, загрязнения и прибрежного строительства, которые оказали влияние на большую часть Средиземноморья.

Исследователи обнаружили плотные коралловые образования, поддерживающие множество морских видов в среде, которая когда-то считалась относительно скудной. Структура рифа предполагает, что он, возможно, рос без вмешательства в течение десятилетий или даже столетий.

Это одно из наиболее подробных исследований глубоководной коралловой экосистемы в Средиземном море. Используя передовые технологии визуализации и исследования, ученые смогли составить карту каньона и задокументировать риф, не нарушая его естественного состояния.

Исследование показывает, как эта глубоководная среда могут служить убежищами для биоразнообразия, особенно в условиях растущего стресса для мелководных экосистем. В отличие от тропических коралловых рифов, которые в значительной степени зависят от солнечного света, эти глубоководные кораллы выживают в более темных и холодных условиях, полагаясь на потоки питательных веществ внутри каньона.

Исследователи подчеркнули, что такие экосистемы все еще плохо изучены, что делает это открытие особенно ценным. Наличие разнообразных видов в рифе предполагает, что подобные скрытые места могут существовать и в других регионах, ожидая своего исследования.

Ранее ученые с помощью усовершенствованных инструментов картографирования открыли у берегов Аргентины одну из крупнейших холодноводных коралловых экосистем на планете, о которой ранее никто не знал.

