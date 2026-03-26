Во вселенной 'Властелина колец' появятся два новых фильма

Экранизацией одного фильма займется известный американский телеведущий.

Вселенная "Властелина колец" пополнится двумя новыми фильмами.

Как сообщает Deadline, известный американский ведущий Стивен Колбер, который в мае завершит работу в The Late Show на канале CBS, возьмется за проект своей мечты. Речь идет об экранизации нового фильма по мотивам "Властелина колец" от New Line Cinema и Warner Bros.

Рабочее название картины – "Властелин колец: Тень прошлого". Сценарий к фильму напишут сам Колбер, Филиппа Бойенс ("Хоббит") и сын ведущего Питер Макги. К ним присоединятся те, кто стоит за культовой франшизой New Line: Питер Джексон и Френ Уолш.

Видео дня

По словам Колбера, картина будет основана на восьмой главе "Братства кольца" – "Туман на Барроу-Даунс". Там хоббиты попадают в ловушку Барроу-Вайта в неестественном тумане.

Также фанаты книг наконец-то увидят на экранах персонажа, которого не было в предыдущих фильмах, – это Том Бомбадил.

Кроме того, мир увидит еще одну картину "Властелин колец: Охота на Голлума". Режиссером выступит Энди Серкис, сыгравший этого персонажа, а сценарий адаптируют Уолш, Бойенс, Арти Папагеоргиу и Фиби Гиттинс.

Премьера фильма запланирована на 17 декабря 2027 года. Ранее сообщалось, что в нем может сыграть звезда "Титаника" Кейт Уинслет.

Другие новости для киноманов

Вышел первый тизер сериала "Гарри Поттер", премьера которого запланирована на 26 декабря 2026 года. Сериал обещает гораздо более глубокую адаптацию книг, чем фильмы, и каждый сезон будет посвящен отдельной книге Дж. К. Роулинг.

Тем временем Netflix показал трейлер триллера Apex, в котором сыграет Шарлиз Терон. "Вершинный хищник" появится на платформе 24 апреля 2026 года.

Вас также могут заинтересовать новости: