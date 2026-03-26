Наземная операция США в Иране может начаться в ближайшее время, – WSJ

Американские чиновники намекают, что такая операция планируется.

Соединенные Штаты Америки в ближайшее время могут начать наземную операцию в войне с Ираном.

Об этом сообщил в соцсети Х журналист The Wall Street Journal Алекс Уорд. По его словам, такие намеки сделали как минимум три республиканца в американском Конгрессе.

"По крайней мере трое республиканцев из Конгресса, в частности председатели комитетов по вооруженным силам Палаты представителей и Сената, недвусмысленно намекают на то, что наземная операция в Иране планируется и может начаться в ближайшее время", – говорится в заявлении журналиста.

Видео дня

Война на Ближнем Востоке

Bloomberg пишет, что Турция пытается убедить страны Персидского залива не вступать в войну с Ираном. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Турции не хотят, чтобы этот конфликт превратился в войну на истощение между странами региона.

В то же время FT сообщает, что Иран отверг мирный план американского президента Дональда Трампа. Там считают лучшим вариантом продолжение войны. Отмечается, что Тегеран скептически относится к предложениям президента США. Кроме того, режим убежден в своем превосходстве, несмотря на разрушения, вызванные ударами США и Израиля.

