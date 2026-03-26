'Меня зашеймил мой муж-японец': украинка рассказала, чем удивляет японцев Европа

Во многих аспектах бытовые привычки японцев и европейцев сильно отличаются.

Япония долгое время существовала в самоизоляции от остального мира, и до сих пор эта страна имеет весьма самобытную культуру. Бытовые привычки японцев часто удивляют иностранцев, но также поведение представителей других культур часто непонятно для японцев.

Бывшая одесситка Виктория, которая много лет живет в Японии, поделилась собственными наблюдениями о культурных различиях, которые чаще всего шокируют японцев в поведении европейцев и иностранцев в целом. В видео для своего YouTube-канала она собрала 12 таких моментов – от гигиены до общения – которые для европейцев кажутся привычными, но вызывают удивление в Японии.

Не ежедневный душ

Автор отмечает, что в Европе люди могут мыться только раз в неделю, особенно зимой, но в Японии такой подход к гигиене воспринимается как диковинка. По ее словам, для японцев ежедневно принимать душ или даже ванную – абсолютная норма. Для них это не только очищение, но и ритуал отдыха после рабочего дня. Причем это не новая привычка, а многовековая традиция, объясняемая распространенностью в Японии природных термальных источников.

"С переездом в Японию я стала принимать душ гораздо чаще. Зимой где-то 4 раза в неделю, а летом ежедневно. Меня зашеймил мой муж-японец Идзуми, но принимать ванну каждый день я так и не привыкла", – призналась женщина.

Редкие визиты к парикмахеру

Блогер отмечает, что иностранцы обычно стригутся, "когда на голове уже гнездо". А вот многие японки посещают парикмахерскую ежемесячно или даже чаще, даже если волосы не окрашены – просто чтобы поддерживать идеальную форму прически. Они делают укладку ежедневно с помощью фена, плойки и средств для волос.

Чистка зубов только два раза в день

В Европе нормой является чистить зубы только утром и вечером. Японцев такой подход к гигиене откровенно шокирует. В этой стране детей с малых лет приучают чистить зубы после каждого приема пищи, включая перекусы. Это настолько распространено, что японцы чистят зубы даже в общественных местах или на работе.

"Абсолютно все после обеда шли чистить зубы. Если ты этого не делаешь – это выглядит негигиенично", – рассказала Виктория о том, что видела в японском офисе, и добавила, что после переезда в Японию тоже начала чистить зубы после каждого приема пищи.

Изменение цвета волос и глаз с возрастом

Это, конечно, не привычка, а просто факт: среди европейцев довольно типичным явлением является то, что в раннем детстве у них светлые волосы, которые затем с возрастом темнеют. Среди японцев такого почти не бывает, поэтому, когда они видели детские фото Виктории, где она блондинка, ее японских друзей это очень удивляло.

"Они не верили, что можно родиться блондинкой, а потом потемнеть. Для них это настоящий шок", – рассказала бывшая одесситка.

Делиться едой

Во многих культурах принято делиться блюдами во время застолья, но в Японии, например в ресторане, каждый обычно заказывает отдельную порцию. Попробовать что-то из чужой тарелки – это привилегия разве что членов семьи или очень близких друзей. Единственное исключение – это корпоративные мероприятия, где обычно накрывают что-то по типу "шведского стола".

По словам Виктории, иногда это ставит японцев в неловкое положение, когда за границей они заказывают в кафе или ресторане блюда, рассчитанные на компанию, и пытаются съесть их самостоятельно.

"Это очень по-японски – чтобы каждый заказывал себе [отдельную] порцию", – отметила девушка.

Путешествия за границу в молодом возрасте

В компактной Европе съездить в отпуск или просто на выходные в соседнюю страну – давно уже норма. Однако Япония географически удалена от других стран, и ехать куда-то дальше Кореи и Китая – дорого. К тому же у японцев обычно очень короткие отпуска, поэтому время на дальние путешествия появляется разве что на пенсии.

"Менее 20% японцев были за границей… Многие японцы в шоке, когда я рассказываю, что в детстве я много раз ездила за границу с родителями", – рассказала украинка.

Знание нескольких языков

Многоязычие – еще одна типичная черта европейцев, да и в целом большинство людей в мире говорят как минимум на двух языках. Однако Япония – моноэтническая страна, не имеющая общих сухопутных границ с другими странами. Поэтому большинство людей там используют только родной язык, а уровень владения иностранными языками, которые изучают в школе, часто невысок.

"Когда я говорю, что знаю четыре языка, многие японцы искренне удивляются", – говорит девушка.

Обучение в одной школе 12 лет

В Японии дети обычно меняют школу как минимум три раза: начальная (1–6 классы), средняя (7–9) и старшая школа (10–12), которые часто находятся в разных зданиях.

"Для японцев очень необычно, что можно ходить в одну и ту же школу с первого по двенадцатый класс и у тебя есть друзья детства, с которыми ты более 12 лет вместе", – говорит одесситка.

Открытость в общении

Японцы избегают споров, политики, религии или слишком личных разговоров (зарплата, отношения с семьей, визиты к психологу). Они предпочитают говорить о погоде или вкусной еде. Прямолинейность иностранцев часто их шокирует или ставит в неловкое положение.

Загар и открытая одежда

Японцы берегут свою светлую кожу от солнца, используя зонтики и закрытую одежду, чтобы избежать солнечных ожогов и преждевременного старения. Иностранцы, гуляющие в шортах и майках без защиты, вызывают у них шок.

Татуировки

Хотя молодежь относится к татуировкам с интересом, в целом в Японии до сих пор существуют ограничения: с татуировками не пускают во многие общественные бани, на пляжи и в спортзалы. Особенно удивляет, когда иностранцы делают себе "якудза-стиль" – набивают карпов, драконов и т. п.

Сильный парфюм

Японцы очень чувствительны к запахам и предпочитают нейтральные ароматы. Слишком сильный аромат может считаться дурным тоном, даже если это очень хороший парфюм, говорит украинка.

