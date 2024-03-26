В День Нацгвардии 26 марта стоит поздравить друзей и знакомых гвардейцев с профессиональным праздником.

Ежегодно 26 марта украинцы отмечают День Национальной гвардии Украины, а гвардейцы получают поздравления от близких, коллег и друзей. Профессия нацгвардейцев сложная и чрезвычайно ответственная, особенно во время войны. Эти профессионалы защищают важные государственные и военные объекты, обеспечивают правопорядок, предотвращают террористические атаки и преступные действия.

Во время работы нацгвардейцы нередко рискуют жизнью и здоровьем. Среди них немало награжденных званием Героя Украины. Поэтому 26 марта стоит поздравить всех служащих Национальной гвардии Украины с профессиональным праздником и поблагодарить за службу.

День Национальной гвардии Украины - история праздника

Национальная гвардия Украины как отдельная силовая структура существовала с 1991 по 2000 год. В 2014 году после начала военной агрессии РФ против Украины Нацгвардию восстановили как военное формирование на базе МВД Украины. Набор в Национальную гвардию был исключительно добровольным.

Видео дня

День Национальной гвардии как праздник был учрежден Петром Порошенко 18 марта 2015 года. Датой праздника было выбрано 26 марта, в который раньше отмечали День МВД.

Поздравления с Днем Национальной гвардии 2024

Всю Национальную гвардию сегодня

Поздравляю с уважением.

Я желаю новых звезд,

Взлетел в службе и свершений.

Счастье в жизни и удачи,

Обойдёт пусть опасность.

Радует пусть в каждом деле

Четкость, лаконизм и ясность.

***

Тебя я всей душой поздравляю

С Днем Нацгвардии Украины,

Отчаянности и мужества желаю,

Все дни да будут радостью полны.

Пусть храбрость духа только укрепится,

В душе не гаснет юношеский пыл,

И в жизни все хорошее случится,

В достатке будет, денег и сил!

***

Ты – воин Нацгвардии смелый,

Решительный, сильный, умелый,

Тобой гордится Украина,

Тебе доверяет она!

Сквозь трудности и расстояния

Ты с честью неси это звание,

Более почетной миссии нет,

Удачи тебе и побед!

***

С Днем Нацгвардии сегодня

Приветствие принимай,

Это выбор благородный,

И ты в нем не подкачай!

Прояви свою отвагу

И решительное настроение,

И служи стране во благо,

Чтоб гордились все тобой!

***

С Днем национальной гвардии Украины! Выражаю слова благодарности, выражаю всем, кто сейчас защищает нашу родную землю от российских войск. Низкий поклон всем ветеранам и вечная память отдавшим дороже военнослужащим - свою жизнь за установление мира и спокойствия на родной земле.

***

С праздником вас, дорогие нацгвардейцы, и спасибо за службу! Желаем крепкого здоровья, успехов в военной подготовке, мира и согласия в каждой семье, сил и неисчерпаемой жизненной энергии для успешного выполнения почетного долга перед Украиной!

***

С Днем национальной гвардии Украины! Выражаю слова благодарности, выражаю всем, кто сейчас защищает нашу родную землю от российских войск. Пусть Господь бережет вас, пусть скорее наступит долгожданная победа Украины! Низкий поклон всем ветеранам и вечная память отдавшим жизнь Героям-нагвардейцам.

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С Днем Нацгвардии Украины! Желаю вам крепкого здоровья, железного терпения и храброго духа! Пусть все ваши цели и мечты будут легко достижимы.

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Поздравляю нацгвардейцев и благодарю вас за службу! Пусть скорее наступит мир в нашей стране, а в вашей жизни наступит покой. Слава Украине!

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