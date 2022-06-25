Страны увеличат добычу энергетического угля в этом году, чтобы выдержать зимние месяцы.

На фоне борьбы Европы с кризисом энергетической безопасности, Польша и Украина увеличат добычу энергетического угля в этом году, чтобы выдержать прохождение зимы.

Об этом пишет Reuters.

Поскольку потоки российского газа в Европу упали после вторжения России в Украину и санкций против Москвы, континент пытается найти альтернативные поставки топлива для электростанций.

Несмотря на широкие обязательства по постепенному отказу от угля такие страны, как Германия, Австрия и Нидерланды, готовятся увеличить производство электроэнергии именно на угле в качестве мероприятия в чрезвычайных ситуациях.

Так, по словам президента Польской горно-промышленной палаты Януша Ольшовского, Польша планирует увеличить добычу энергетического угля из существующих шахт в этом году максимум на 1,5 млн тонн.

"В прошлом году польские угольные шахты были включены в план сокращения добычи. Поэтому мы не можем в этом году внезапно значительно увеличить добычу", - пояснил Ольшовский.

Украина также планирует увеличить внутренние запасы энергетического угля с 2 млн тонн до 3 млн тонн перед зимой. В стране пытаются обеспечить довоенный уровень добычи угля.

Как сообщал УНИАН, 13 июня правительство запретило экспорт из Украины угля, мазута и газа украинской добычи.

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