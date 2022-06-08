Как подчеркнул президент, за тарифы на тепло и на горячую воду отвечает местная власть.

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров сделать все, чтобы тарифы на газ и электроэнергию и в следующем отопительном сезоне не изменились.

Об этом глава государства заявил в своем видеообращении вечером, 7 июня.

"Хочу отдельно подчеркнуть, что поставил правительству очень конкретную задачу сделать все, чтобы тарифы на газ и электричество и в следующем отопительном сезоне не изменились. Людям и так сложно, потому что война. Это будет обеспечено", - сказал президент.

Как подчеркнул Зеленский, местная власть отвечает за тарифы на тепло и на горячую воду, и на местном уровне должна быть обеспечена такая же неизменность тарифов и зимой 2022-2023 гг.

Как сообщал УНИАН, президент сообщил, что Кабинет министров образует штаб для подготовки к следующему отопительному сезону. Также, по его словам, власть на сегодня делает все возможное, чтобы нарастить возможности экспорта электроэнергии.

"В условиях, которые мы имеем сейчас из-за агрессии России, это будет действительно будет самая сложная зима за все годы независимости. Но! Все нормально. Должны пройти ее так, чтобы наши люди чувствовали нормальную работу государства. В это время у нас не будет продажи нашего газа и угля за границу. Вся внутренняя добыча будет направлена на внутренние потребности наших граждан", - подчеркнул Зеленский.

Ранее стало известно, что в Украине готовятся заморозить тарифы на газ, тепло и горячую воду. Поставщикам природного газа хотят запретить любым образом вынуждать бытового потребителя к оплате задолженности.

Вас также могут заинтересовать новости: