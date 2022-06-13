Кабмин установил нулевые квоты на экспорт этой группы товаров.

Кабинет Министров запретил экспорт из Украины угля, мазута и газа украинской добычи.

Об этом говорится в постановлении правительства №666 от 10 июня 2022 года.

Этот документ устанавливает нулевые квоты на экспорт ряда товаров, подлежащих лицензированию.

В частности, такие нулевые квоты были установлены на:

⛔️ топливо жидкое (мазут);

⛔️ уголь каменный, антрацит; брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля (кроме коксующегося угля);

⛔️ газ природный украинского происхождения.

Как сообщал УНИАН, ранее Кабинет министров образовал штаб для подготовки к следующему отопительному сезону в Украине.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина должна готовиться к следующей зиме и добавил, что это будет самая сложная зима за все годы независимости.

"Должны пройти ее так, чтобы наши люди чувствовали нормальную работу государства. В это время у нас не будет продажи нашего газа и угля за границу. Вся внутренняя добыча будет направлена на внутренние потребности наших граждан", - подчеркнул Зеленский.

Вас также могут заинтересовать новости: