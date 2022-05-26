Как война изменила украинскую угольную отрасль

После оккупации части Донбасса в 2014 году и потери контроля над рядом угольных шахт, Украина начала закупать энергетический уголь в России. Следующий отопительный сезон наша страна впервые будет проходить без российских энергоресурсов. УНИАН попытался разобраться, что происходит с украинской угольной отраслью из-за войны, и к чему готовиться украинцам.

Спустя три месяца кровавой и разрушительной войны России против нашей страны у власти, энергетиков и коммунальщиков начало вырисовываться понимание необходимости подготовки к грядущей зиме в условиях продолжающегося форс-мажора.

Впереди у нашей страны непростой период, когда одновременно нужно обеспечивать свои оборонные нужды и готовить инфраструктуру и запасы энергоресурсов к очередному отопительному сезону.

Сразу стоит отметить, что в виду военного положения в Украине правительство распорядилось засекретить все данные о добыче и закупках угля и газа для того, чтобы стратегически важной информацией не воспользовался коварный враг, который ведет войну против нашей страны на всех возможных направлениях. И это правильно.

Тем не менее, абсолютно понятно, что грядущий отопительный сезон будет для Украины абсолютно беспрецедентным, поскольку впервые период холодов мы будем проходить без российских энергоресурсов. Путинская Россия также сделала все возможное, чтобы воспрепятствовать поставкам энергоресурсов нашему государству по альтернативным маршрутам из третьих стран, блокируя, в частности, украинские морские порты и не допуская транзит любых грузов по своей территории.

"Минэнерго работает над обеспечением стабильного прохождения следующего отопительного сезона – 2022/2023. Он будет отличаться от всех предыдущих не только для Украины, но и всей Европы. Следующий отопительный сезон Украина должна пройти без российских энергоносителей", - сообщили в ведомстве в ответ на запрос УНИАН.

Вместе с западными партнерами, Украина разрабатывает механизмы диверсификации источников и поставок энергоресурсов. Важно также не забывать, что до оккупации дикой ордой части украинских земель уголь был единственным видом ископаемого топлива, которое добывалось в достаточном количестве на нашей территории. И если бы не подлая война, у Украины вообще не было бы проблем с использованием этого вида топлива.

Прекращение зависимости от России

Стоит отметить, что наша страна благополучно отказалась от импорта российского газа еще в 2014 году. При этом, по углю, необходимому для нужд теплоэлектростанций, ситуация была абсолютно противоположная.

Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 года, когда из-за военной агрессии со стороны РФ наше государство потеряло контроль над частью Донбасса, где расположено большинство шахт. После этого страна начала импортировать уголь, а часть энергоблоков были переоборудованы на использование угля газовой группы, который добывается на украинских шахтах.

По данным Государственной таможенной службы, по итогам 2021 года 62 процента импортного угля в Украину поступило из России. Из США импортировалось около 20 процентов, из Казахстана – 12 процентов.

В конце прошлого года Россия, взявшая курс на подготовку к полномасштабному нападению на нашу мирную страну, начала блокировать транспортные поставки казахского угля и вводить ограничения на свой собственный ресурс, поэтому украинские энергокомпании заменили его поставками морем из Соединенных Штатов, Австралии и Колумбии.

Министерство энергетики сообщило, что в течение отопительного сезона 2021-2022 годов Украина диверсифицировала поставки этого вида топлива, и более половины было импортировано морем: с ноября 2021 наши порты приняли 18 судов с 1,42 миллиона тонн угля.

Благодаря этому, конец предыдущего отопительного сезона Украина закончила с достаточно уверенными запасами угля на складах.

Накапливаем ресурсы

Эксперт Украинского центра экономических и политических исследований им.Разумкова Максим Белявский рассказал УНИАН, что несмотря на всю жестокость развязанной в конце февраля Россией полномасштабной военной агрессии, Украине удалось увеличить вдвое запасы угля на складах и довести их до уровня порядка 1,3 миллиона тонн.

"Такой показатель беспрецедентен по трем причинам. Во-первых, основной источник поступления в склады - собственная добыча угля с началом войны снизилась примерно на 30 процентов. Во-вторых, была потеряна связь и контроль за несколькими государственными шахтами. В-третьих, логистические узлы по отгрузке угля находились и продолжают находиться под постоянными обстрелами", - сказал эксперт.

Учитывая, что отечественные морские порты пока заблокированы вражескими кораблями, дополнительные объемы топлива в Украину могут поступить только по железной дороге из европейских стран. При этом ситуация с собственной добычей угля значительно усложнилась.

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что добыча угля по государственным шахтам с начала войны упала на 37 процентов.

Украина из-за агрессии потеряла несколько шахт - "Золотое" и "Тошковская" в Луганской области, а также "Южнодонбасская №1" в Донецкой области. Шахта имени Сургая ("Южнодонбасская №3") в Угледаре не работает из-за обстрелов.

"Мы уже потеряли три шахты на временно оккупированных территориях. Они затоплены, и восстановить их будет невозможно", – сказал министр.

Галущенко при этом выразил уверенность в том, что Украина сможет нарастить запасы этого вида топлива, не смотря ни на какие трудности.

Помощь дружеской Польше

Нынешние запасы угля на складах отечественных тепловых электростанций позволяют даже снабжать этим ресурсом соседнюю дружескую Польшу.

Энергохолдинг "ДТЭК" в мае сделал несколько пробных поставок угля в Польшу в объеме 50 тысяч тонн. Существующие логистические коридоры в Украине и Польше пока не позволяют расширить объемы отгрузки.

Но, тем не менее, исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук считает, что отправка украинского угля в эту соседнюю страну может осуществляться на регулярной основе.

По его расчетам, при сезонном профиците угля энергохолдинг мог бы отгружать в Польшу примерно 100–150 тысяч тонн в месяц, - это тот объем, который остается после обеспечения своих ТЭС и закрытия других потребителей.

Дело в том, что соседняя Польша одна из первых показала свое принципиальное отношение к российским энергоресурсам и отказалась покупать пропитанные кровью украинцев российские газ, нефть и уголь.

Но в отличие от Украины, где больше половины потребностей страны в электроэнергии покрывается за счет атомных электростанций, в Польше нет АЭС, а на угле держится 70 процентов национальной энергетики.

Поставки угля из Украины по железной дороге - это более быстрая и экономическая альтернатива для поляков по сравнению с морскими поставками.

"Уголь из других источников критичен для Польши для замещения объемов поставок из России, которые были запрещены. Было бы очень хорошо, если бы Украина подставила плечо очень помогающей Польше и помогла полякам пережить отказ от российского угля", — пояснил исполнительный директор ДТЭК.

Для нашей страны поставки угля в Польшу – это хороший способ поддержать наших польских соседей, которые активно и с открытым сердцем поддержали украинский народ в этой беспощадной войне, которую ведет против Украины российская армия.

Развитие новых источников энергии

Спрос на уголь, как и на газ, в Украине будет снижаться из-за падения потребления. Российские снаряды и ракеты уничтожили более сотни предприятий в Украине, разрушили тысячи домов, а, значит, необходимость в энергоресурсах стала ниже.

Кроме того, была уничтожена или выведена из строя часть энергетической инфраструктуры: Ахтырская теплоэлектроцентраль полностью уничтожена варварами, от обстрелов полностью или частично разрушены Черниговская ТЭЦ и Луганская ТЕС, а Запорожская ТЕС временно остановлена. Что происходит в оккупированных ордой городах Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, сейчас, вероятно, мало кто знает.

Все идет к тому, что потребность в традиционных ископаемых энергоресурсах у нашей страны становится все меньше.

На место угля и газа будут приходить альтернативные виды топлива: биотопливо из отходов сельского хозяйства, дрова, щепа. Не стоит также забывать и о солнечных и ветровых электростанциях.

Да, часть энергетических объектов были разрушены дикой российской ордой. Но, временные, да и финансовые затраты на установку солнечных батарей и ветряков гораздо меньше, чем, например, на строительство новой тепловой электростанции.

Кроме того, эта энергия будет экологически безвредной, к чему стремится весь цивилизованный мир, и Украина будет находиться в авангарде этого процесса.

Еще до начала полномасштабной войны варварской России против Украины географическое положение нашей страны оценивалось европейцами, как наиболее завидное и удачное для развития возобновляемой энергетики на европейском континенте. После украинской победы инвесторы придут к нам еще с большей скоростью и желанием, поскольку это станет общемировым трендом.

Несмотря на войну, в марте произошло историческое событие: Украина стала частью Европейской энергетической системы, разорвав многолетнюю связь с РФ и Беларусью. Это значит, что при нехватке мощностей мы сможем закупить энергоресурс в Европе, а при его избытке сможем продать и заработать валютную выручку.

Нынешние и грядущие вызовы в подготовке к прохождению нового отопительного сезона заставят украинцев поволноваться . Но Украина и это испытание пройдет, ведь каждый новый кризис делает нас прочнее и ближе к европейским стандартам жизни.

Анна Бредихина