Как отметили в Минэнерго, на поврежденных объектах продолжаются восстановительные работы.

Россия в очередной раз нанесла террористические удары по энергетике четырех регионов, в результате чего есть обесточенные потребители, сообщает Минэнерго.

Отмечается, что враг атаковал энергетические объекты Днепропетровской, Сумской, Херсонской и Донецкой областей.

"На поврежденных объектах энергетической инфраструктуры продолжаются ремонтно-восстановительные работы", - добавили в Минэнерго.

В энергетическом ведомстве рассказали, что до конца текущих суток в большинстве регионов Украины будут действовать графики почасовых отключений. Для промышленности и бизнеса в это же время будут действовать графики ограничения мощности, которые предусматривают ограничение потребления электроэнергии до определенного лимита.

В Минэнерго также напомнили, что об актуальных графиках отключений света можно узнать на страницах соответствующих облэнерго.

Атаки РФ на украинскую энергетику

С началом осени РФ активизировала атаки на украинскую энергосистему. В частности, накануне, 17 ноября враг атаковал энергетические объекты Харьковской, Сумской, Черниговской, Одесской и Донецкой областей, оставив часть жителей без электроснабжения.

За два дня до этого враг в очередной раз атаковал многострадальную Черниговскую область. В результате атаки ряд населенных пунктов в Нежинском и Прилуцком районах был обесточен.

Из-за массированных атак РФ энергетики вынуждены применять графики почасовых отключений и аварийные обесточивания.

