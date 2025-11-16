Из-за атаки пострадали и другие гражданские объекты.

Днем 15 ноября российские дроны типа "Герань" атаковали энергообъект в Нежине, что на Черниговщине. В результате этого 16 ноября ряд населенных пунктов в Нежинском и Прилуцком районах обесточены. Об этом сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

"Энергетики уже работают - восстановительные работы продолжаются до сих пор", - отметил чиновник.

По его словам, из-за вражеского удара в Нежинском районе также повреждена транспортная инфраструктура.

"Беспилотник снова ударил по Семеновке - повреждено админздание. В Новгород-Северском районе на Коропщине из-за попадания вражеского БПЛА загорелся нежилой дом. Также выбиты окна в доме культуры. Всего за минувшие сутки агрессор нанес 26 ударов по Черниговщине - 42 взрыва", - добавил Чаус.

В то же время в АО "Черниговоблэнерго" сообщили, что армия РФ атаковала энергообъект в Корюковском районе, в результате чего обесточена часть общин.

"Просим сохранять спокойствие, информационную тишину и меры собственной безопасности. Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам!", - подчеркнули в сообщении.

Обстрелы РФ - последние новости

Как писал УНИАН, ранее россияне атаковали энергетические объекты Одесской области, в результате чего повреждена в том числе и солнечная электростанция. Объекты жизнеобеспечения и критическая инфраструктура переведены на резервное питание.

По информации местных властей, часть города Белгород-Днестровский и объектов критической инфраструктуры остаются без электроснабжения. Работники ДТЭК проводят аварийно-восстановительные работы.

Также СМИ сообщали, что армия РФ уничтожила склад одного из крупнейших фармацевтических предприятий Украины. Речь идет о такой компании, как "Оптима-Фарм". К счастью, из сотрудников никто не пострадал. Сейчас размер нанесенного ущерба неизвестен.

Как стало известно, уничтоженный склад обслуживал южные области Украины.

