РФ атаковала энергетику 5 областей: где худшая ситуация со светом

Как отметили в Минэнерго, на поврежденных объектах продолжаются восстановительные работы.

РФ атаковала энергетические объекты в 5 областях, в результате чего есть обесточенные потребители, сообщает Минэнерго.

Как отметили в энергетическом ведомстве, враг атаковал энергетическую инфраструктуру Харьковской, Сумской, Черниговской, Одесской и Донецкой областей.

"На поврежденных объектах энергетической инфраструктуры продолжаются ремонтно-восстановительные работы", - добавили в ведомстве.

В Минэнерго также напомнили, что 17 ноября в большинстве регионов Украины до конца суток будут поочередно отключать свет. В это же время промышленность должна уменьшить потребление электроэнергии до определенного лимита, поскольку будут действовать графики ограничения мощности.

В министерстве также напомнили, что об изменениях графиках отключения или их отмене можно узнать на страницах соответствующих облэнерго.

Как уточнили в Измаильской районной государственной администрации, враг атаковал энергетическую и портовую инфраструктуру района.

"В результате атаки в городе Измаил и селе Броска частично отсутствует электроснабжение", - отмечается в сообщении.

Глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус добавляет, что беспилотники попали в два объекта энергетической инфраструктуры.

"На одном из них возник пожар. Часть населенных пунктов сейчас без света. Специалисты работают, чтобы оживить абонентов", - отметил он.

Со своей стороны, начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов отмечает, что в результате вражеской атаки были, в частности повреждены электросети города Изюм.

Атаки РФ на энергетику

С наступлением осени РФ активизировала атаки на энергосистему Украины. В частности, 14 ноября Россия массированно атаковала Киев и область дронами и ракетами. По данным полиции, в Киеве в результате российского удара пострадали около 30 жилых домов в Днепровском, Подольском, Шевченковском, Соломенском, Голосеевском, Святошинском, Дарницком, Деснянском и Оболонском районах.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, в этот день враг запустил по Украине 430 дронов и 18 ракет.

15 ноября враг в очередной раз атаковал многострадальную Черниговскую область. В результате ряд населенных пунктов в Нежинском и Прилуцком районах обесточены.

