Враг атаковал второй раз пригородное депо на Днепропетровщине.

Ночью Россия нанесла удары по железнодорожной инфраструктуре в Днепре и ряду железнодорожных станций в Харьковской области. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

По его словам, критические поражения десятками БпЛА получило пригородное депо, которое обслуживает пассажирские электропоезда Днепропетровщины.

"Второй раз за время большой войны враг массированно бьет по нему. Существенно разрушен основной ремонтный цех. Поврежден вокзал в Днепре. Уже начат разбор завалов, оперативное восстановление. Несмотря на это, утренние электрички из Днепра отправлены по графику", - отметил чиновник.

Видео дня

Также, как сообщил Кулеба, враг нанес удары по ряду железнодорожных станций в Харьковской области.

"В Берестине травмирован железнодорожник, ему оказали всю необходимую медицинскую помощь. Повреждены вагоны и другая инфраструктура четырех станций. Террористические удары прицельно направлены на уничтожение логистической системы. Но, несмотря на обстрелы, делаем все возможное, чтобы держать сообщение между громадами, оперативно восстанавливать полноценное движение по всем направлениям", - рассказал он.

В "Укрзализныце" отметили, что в результате ряда массированных обстрелов города Днепра с задержкой около 2,5 часа отправились пассажирские поезда №31 Запорожье - Перемышль и №119 Днепр - Холм. Там добавили, что пассажиры и бригады этих поездов, а также пригородного поезда №6044 Пятихатки - Днепр в течение всей атаки находились в укрытии вокзала и повреждений не получили.

"Взрывной волной выбито несколько окон в вагонах и на вокзале; кроме того, регион частично обесточен, поэтому железнодорожники задействовали резервные тепловозы - движение полностью восстановлено", - рассказали в "УЗ".

Удары по Харьковской и Днепропетровской областям

Как сообщал УНИАН, россияне ночью 18 ноября нанесли удары по городу Берестин на Харьковщине и Днепру. В результате ракетной атаки на Берестин пострадали 9 человек, среди которых 16-летний парень. Семеро из них были госпитализированы с взрывными травмами. Позже стало известно, что в больнице умерла 17-летняя девушка, которая получила тяжелые ранения в результате российского удара.

В результате атаки по Днепру пострадали два человека: 59-летняя женщина и 67-летний мужчина госпитализированы в состоянии средней тяжести. Изуродованы двухэтажное здание медиа, транспортное и частное предприятия, админздание, СТО, магазины и киоски, заведение общественного питания, инфраструктура, 6 многоквартирных домов, гаражи, более 20 авто, еще 3 - уничтожены.

Вас также могут заинтересовать новости: