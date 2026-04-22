Повышение тарифов на свет для населения: нардеп ответил, произойдет ли это в 2026 году

В 2026 году повышения цен на электроэнергию для бытовых потребителей не предвидится. Об этом в эфире "Новости.LIVE" рассказал народный депутат и член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.

"Что касается цен на электроэнергию для населения, по моей информации, правительство в этом году не планирует пересмотр цен", – отметил нардеп.

По его словам, на данный момент нет острой необходимости в таком решении.

Ранее энергетические эксперты сообщали, что пересмотр тарифов на электроэнергию может состояться уже в ближайшие месяцы.

Тарифы на электроэнергию – что говорят эксперты

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко сообщил, что в Украине уже в этом году тарифы на электроэнергию и газ для населения могут вырасти на 25%. Основной причиной возможного роста тарифов является сложное финансовое положение энергетической отрасли.

Кроме того, по его словам, этому дополнительно способствует принятие закона об интеграции энергетических рынков Украины и Европейского Союза, принятого Верховной Радой 7 апреля и подписанного президентом Владимиром Зеленским 20 апреля.

Это мнение разделяет энергетический эксперт Станислав Игнатьев. Он считает, что тариф на электроэнергию для бытовых потребителей может вырасти уже этим летом. При этом, по его словам, в апреле и мае украинцы будут оплачивать электроэнергию по действующему тарифу – 4,32 грн за кВт·ч.

Ранее Национальный банк предполагал, что тарифы в Украине могут вырасти в 2026 году, и заложил этот прогноз в инфляционный отчет. Там отмечали, что из-за нормализации экономической ситуации в стране постепенно начнут приводить тарифы на отдельные услуги ЖКХ к "рыночно обоснованным уровням".

