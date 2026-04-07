Уже в этом году тарифы на электроэнергию и газ для населения вырастут на 25%, – эксперт

По мнению эксперта, повышение тарифов в Украине будет происходить постепенно.

В Украине уже в этом году вырастут тарифы на электроэнергию и газ для населения.

Об этом в комментарии УНИАН заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, комментируя принятие закона об интеграции энергетических рынков Украины и ЕС, за который Верховная Рада проголосовала во вторник, 7 апреля. Эксперт пояснил, что соответствующий закон предусматривает постепенный переход к рыночным ценам.

"В этом году цены на газ и электроэнергию для населения могут повыситься примерно на 25%. Вряд ли больше из-за политических вопросов", – сказал Омельченко.

Видео дня

По его словам, учитывая принятие этого закона, повышение тарифов в Украине фактически неизбежно, хотя и будет происходить постепенно.

"Будем постепенно переходить к рыночным ценам для населения и на электроэнергию, и на природный газ. Но это не произойдет мгновенно через месяц, через два. Какой темп будет выбран, будет решать правительство", – отметил Омельченко.

Эксперт подчеркнул, что главная причина будущего роста тарифов заключается в финансовом состоянии энергетики.

"Политики не хотят во время войны поднимать цены на такие чувствительные услуги, но другого выхода нет. Даже не потому, что этот закон принят, а потому что не за счет чего дотировать цены. "Нафтогаз" фактически финансово несостоятелен, в энергетическом секторе сформированы огромные долги. Хочет правительство или нет, но оно вынуждено будет повышать цены, потому что в противном случае энергетика просто не выдержит", – пояснил Омельченко.

Эксперт добавил, что Украина уже прошла техническую интеграцию с энергосистемой ЕС в 2022 году, а сейчас переходит к коммерческому этапу этого процесса.

По его словам, если правительство должным образом внедрит это в законодательство, будет применять адресные субсидии для населения и формировать предельные цены по принципам, существующим в Европейском Союзе, то это может дать серьезный импульс инвестициям в Украину.

В то же время эксперт предупреждает, что быстрых результатов ожидать не стоит.

"Думаю, как всегда, этот процесс может длиться достаточно долго. Закон принят, но у нас много законов принимается. Проблема в том, как он будет имплементироваться. Сколько времени на это уйдет. В этом проблема. Пока что это большая загадка, поэтому не думаю, что сразу все изменится", – продолжил Омельченко.

Пересмотр тарифов для бизнеса

Кроме того, эксперт обратил внимание на необходимость пересмотра политики предельных цен на электроэнергию для бизнеса.

"Важна также проблема прайс-кепов. В конце концов, их нужно отменять и переходить на европейские принципы применения, больше развивать рыночные отношения. Нужно больше применять какие-то конкурентные факторы, а не жесткое ограничение цен для коммерческих субъектов", – добавил Омельченко.

Что о новом законе говорят в правительстве

Первый вице-премьер-министр – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль пояснил, что принятие закона об объединении рынка электроэнергии Украины с единым европейским рынком на практике означает большую ликвидность рынка. Кроме того, речь идет об более эффективном использовании межгосударственной пропускной способности со странами ЕС, лучшей оптимизации доступных ресурсов генерации, большей гибкости энергосистемы за счет присоединения к европейским платформам балансирования, более тесной координации с европейскими партнерами в планировании рисков для энергосистемы.

"Это также закон о более современной архитектуре рынка с развитием конкуренции, усилением прав потребителей, новыми возможностями для агрегации и управления спросом", – добавил Шмыгаль.

Коммунальные услуги в Украине – главные новости

Как писал УНИАН, летом 2022 года президент Владимир Зеленский подписал законы, которыми был введен мораторий на повышение коммунальных тарифов. Таким образом, в течение военного положения и шести месяцев после его завершения в Украине не изменятся цены на газ, теплоснабжение и горячую воду.

Несмотря на это, в феврале сообщалось, что в Украине готовят план постепенного отказа от моратория на повышение коммунальных тарифов. Однако реальные изменения начнутся после завершения военного положения, а для уязвимых категорий граждан обещали усилить программу субсидий.

Ранее, согласно инфляционному отчету НБУ, специалисты Национального банка Украины допускали рост стоимости электроэнергии для населения в 2026 году. Техническим допущением прогноза является частичное повышение цен на электроэнергию для населения в 2026 году ввиду высоких потребностей в восстановлении энергетической инфраструктуры.

Правительство не заявляло о намерениях изменять стоимость электроэнергии для населения. Вместо этого правительство продлило действие постановления о возложении специальных обязанностей на участников рынка электроэнергии до 30 апреля 2026 года, которое необходимо для сохранения цены на электроэнергию для населения на уровне 4,32 грн/кВт.

Вас также могут заинтересовать новости: