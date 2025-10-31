Тарифы на электроэнергию могут вырасти из-за потребности в восстановлении энергетической инфраструктуры.

Специалисты Национального банка предполагают рост тарифов на электроэнергию в Украине в следующем году.

Об этом сообщается в октябрьском инфляционном отчете центробанка.

В НБУ считают, что из-за нормализации экономической ситуации в стране постепенно начнут приводить тарифы на отдельные услуги ЖКХ к "рыночно обоснованным уровням".

"В то же время другим техническим предположением прогноза является частичное повышение цен на электроэнергию для населения в 2026 году, учитывая высокие потребности в восстановлении энергетической инфраструктуры", - говорят специалисты.

Эксперты признают, что резкое усиление обстрелов энергетической инфраструктуры и добывающих мощностей со стороны РФ в конце третьего квартала существенно увеличило риски роста дефицита электроэнергии. Из-за этого выросли потребности в дополнительном импорте электроэнергии и газа для успешного прохождения отопительного периода.

Сейчас НБУ ожидает, что в четвертом квартале 2025 года и в первом квартале 2026 года экономика будет функционировать в условиях дефицита электроэнергии на уровне 4-6%.

"В 2026 году оценка дефицита э/э повышена до 3% в среднем за год. Это будет иметь негативное влияние на экономическую активность", - отмечают в центробанке.

С 1 июня 2023 года в Кабмине повысили тарифы на электроэнергию для населения до 2,64 грн/кВт-ч. Годом позже в правительстве подняли тарифы до 4,32 грн/кВт-ч. Сейчас правительство не планирует менять стоимость электроэнергии для населения.

Напомним, недавно в Кабинете министров продлили действие постановления о возложении специальных обязанностей на участников рынка электроэнергии до 30 апреля 2026 года, которое необходимо для сохранения цены на электроэнергию для населения на уровне 4,32 грн/киловатт.

