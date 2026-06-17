Бизнес будет покупать электроэнергию по фиксированным ценам: правительство приняло важное решение

Небытовые потребители смогут приобретать электроэнергию на фиксированных условиях на длительный срок.

Правительство приняло решение о запуске долгосрочных контрактов на рынке электроэнергии, благодаря чему украинский бизнес сможет заранее фиксировать цену на электроэнергию на квартал, полгода или год вперед и не зависеть от резких колебаний на рынке. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По её словам, небытовые потребители смогут покупать электроэнергию на фиксированных условиях на длительный период на прозрачных конкурентных аукционах. Первые торги должны состояться уже в ближайшее время.

Для пилотного запуска будет предложено 4% объемов генерации государственных производителей электроэнергии – "Энергоатома" и "Укргидроэнерго": 2% – по квартальным контрактам, 1% – по полугодовым и еще 1% – по годовым.

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"Сегодня потребители электроэнергии зависят от краткосрочного рынка на сутки вперед, где цены могут существенно колебаться. Зимой из-за высокого спроса цены растут, а в весенние или летние месяцы падают. Новый механизм дает возможность заранее зафиксировать цену и объемы поставок, планировать расходы, инвестиции и производство", – отметила Свириденко.

Она добавила, что для производителей электроэнергии это также означает прогнозируемые доходы, понятные условия работы и защиту от падения цен в месяцы с профицитом.

Свириденко сообщила, что такие долгосрочные контракты являются обычной практикой в странах Европейского Союза. Они помогают привлекать финансирование на новые энергетические проекты, ведь банки охотнее выдают кредиты, когда есть гарантированный покупатель и понятная цена на будущее.

"Для бытовых потребителей ничего не меняется. Решение касается коммерческого сегмента рынка электроэнергии. Оно сделает рынок более предсказуемым, поможет энергетическим компаниям привлекать инвестиции и строить новые мощности", – подчеркнула премьер-министр.

Цены на электроэнергию в Украине – последние новости

Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предложила повысить тарифы НЭК "Укрэнерго" с 1 июля текущего года. Так, тариф на передачу электроэнергии предлагается повысить на 21,62% и установить на уровне 903,53 грн/МВт⋅ч (без НДС). Тариф на диспетчеризацию должен вырасти на 7,83% – до 118,64 грн/МВт⋅ч.

Для населения в Украине действует единый фиксированный тариф на электроэнергию – в размере 4,32 грн/кВт⋅ч с учетом НДС, независимо от объема потребления. Его не меняли с июня 2024 года.

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