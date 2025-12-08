В компании отмечают, что увеличение тарифов "Укрэнерго" существенно не повлияет на стоимость электроэнергии для бизнеса.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электроэнергии и коммунальных услуг (НКРЭКУ) повысила тарифы "Укрэнерго" на передачу электроэнергии в 2026 году на 7,2%, сообщает "Укрэнерго".

Как отметили в компании, тариф на передачу электроэнергии вырастет в два этапа. С 1 января 2026 года стоимость передачи электроэнергии возрастет до 713,68 грн/МВт-ч (с текущих 686,23 грн/МВТ-ч). Указанный тариф будет действовать до 31 марта 2026 года. С 1 апреля и до конца года передача электроэнергии подорожает до 742,91 грн/МВт-ч.

Кроме того, регулятор повысил тарифы на услуги диспетчеризации в 2026 году на 11,2%.

"Тариф на услугу диспетчерского управления на весь следующий год утвержден на уровне 110,03 грн/МВт-ч", - добавили в компании.

"Укрэнерго" также рассчитывает, что в случае незапланированного увеличения расходов "регулятором будет скорректирован размер/структуру тарифа на передачу электрической энергии и/или диспетчерское (оперативно-технологическое) управление".

Говоря о влиянии тарифов "Укрэнерго" на стоимость электроэнергии для бизнеса, в компании отметили, что доля тарифов НЭК "Укрэнерго" в структуре конечной цены тока для украинских компаний незначительна.

"Увеличение тарифов существенно не повлияет на рост конечной цены электроэнергии для бизнеса и составит не более 2%", - отметили в "Укрэнерго".

В компании также отметили, что изменение тарифов не повлияет на стоимость электричества для населения. Как известно, стоимость киловатта для бытовых потребителей регулируется решениями правительства.

Впрочем, подорожание электроэнергии для бизнеса приведет к увеличению себестоимости производств и потенциально отразится на конечных ценах, что, в свою очередь, почувствуют на себе и конечные потребители.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в 1,6 раза повысила максимальный тариф на электрическую энергию для бизнеса (так называемые прайс-кэпы) в период суток с 17:00 до 23:00. Новый тариф вступил в силу 31 июля.

Стоимость электроэнергии для населения остается неизменной с 1 июня 2024 года - 4,32 грн/кВт-ч.

