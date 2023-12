Болгария с августа по октябрь импортировала российскую нефть исключительно по ценам выше предельных.

В начале августа болгарские чиновники заметили нечто, в законности чего они не были уверены. Российская нефть поступала в страну по цене выше 60 долларов, то есть выше установленного потолка цен.

Как пишет Politico, София получила исключение из санкций ЕС для того, чтобы страна не столкнулась с острой нехваткой энергии. Но таможенники хотели знать наверняка, поэтому обратились к чиновникам ЕС с просьбой "разъяснить ситуацию".

4 августа они послали электронное письма и получили ответ: "Сырая нефть, импортируемая на основании этих отступлений, не обязательно должна быть по цене 60 долларов за баррель или ниже".

Таким образом, Болгария с августа по октябрь импортировала российскую нефть исключительно по ценам выше предельных. По оценкам аналитического центра Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), стоимость поставок составила 640 миллионов евро. Эти деньги достались российским энергетическим компаниям, которые платят налоги, помогая пополнять военный кошелек Кремля.

Российская нефть, скорее всего, попадает в Европу по новым маршрутам. Правоприменительные органы на всем континенте разрознены и опираются на противоречивые данные. Возник целый новый черный рынок, который страхует, перевозит и прячет российское топливо по всему миру. Иными словами, санкции не помогли. С момента введения ограничений доходы России от экспорта нефти сократились всего на 14%. А в октябре доходы России от продажи ископаемого топлива достигли 18-месячного максимума.

"Похоже, что у Евросоюза уже не осталось возможностей, чтобы что-то предпринять. Последний пакет санкций ЕС, который должен быть окончательно утвержден на саммите лидеров на этой неделе, в основном сосредоточен на административных изменениях. Как считают эксперты, они мало на что повлияют. Отсутствуют какие-либо усилия по дальнейшему снижению предельного уровня цен на нефть, - сказано в материале.

Торговля российской нефтью - детали

После полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину на долю "серого флота" впервые пришлось больше половины экспорта нефти из РФ. Именно "серый флот" помог Москве пережить шок от обширных западных санкций, введены год назад, когда ЕС запретил импорт российской нефти в страны блока, а группа промышленно развитых стран G7 ввела ограничения для тех, кто хочет ее импортировать.

