Синоптики предупреждают - погода может ухудшится еще сильнее.

Разрушительные торнадо пронеслись по американским штатам Небраска и Айова. Жертв на данный момент нет, однако спасатели до сих пор обыскивают разрушенные дома в поисках раненых, а угроза шторма сохраняется.

Как сообщает CNN, торнадо были настолько мощные, что разрушали дома. Синоптики тем временем говорят, что погода может еще обостриться: опасность существует от Мичигана до Техаса.

В результате стихии нескольким людям понадобилась медицинская помощь, однако серьезных травм или жертв нет.

"Мы думаем, что травм было так мало, потому что системы оповещения в городе Омаха и округе Дуглас были очень эффективными. На нас не обрушился внезапный шторм. Людей об этом предупреждали, что, по нашему мнению, спасло жизни", - заявили в полиции.

Однако торнадо нанесли значительный материальный ущерб, а многие жители были вынуждены покинуть свои дома.

В Небраске торнадо был настолько мощным, что несколько вагонов поезда сошли с рельсов.

По прогнозам, более 50 миллионов человек в США находятся под угрозой суровой погоды в субботу, 27 апреля. Синоптики предупреждают о торнадо, сильных порывах ветра, ливнях и внезапных наводнениях.

В середине марта сильные штормы с торнадо разрушили множество зданий и оставили людей без света в американских штата Огайо и Индиана. Тогда ветер был настолько сильный, что обломки поднимались на 4 километра в небо.

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