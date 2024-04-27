Разрушительные торнадо пронеслись по американским штатам Небраска и Айова. Жертв на данный момент нет, однако спасатели до сих пор обыскивают разрушенные дома в поисках раненых, а угроза шторма сохраняется.
Как сообщает CNN, торнадо были настолько мощные, что разрушали дома. Синоптики тем временем говорят, что погода может еще обостриться: опасность существует от Мичигана до Техаса.
В результате стихии нескольким людям понадобилась медицинская помощь, однако серьезных травм или жертв нет.
"Мы думаем, что травм было так мало, потому что системы оповещения в городе Омаха и округе Дуглас были очень эффективными. На нас не обрушился внезапный шторм. Людей об этом предупреждали, что, по нашему мнению, спасло жизни", - заявили в полиции.
Однако торнадо нанесли значительный материальный ущерб, а многие жители были вынуждены покинуть свои дома.
В Небраске торнадо был настолько мощным, что несколько вагонов поезда сошли с рельсов.
По прогнозам, более 50 миллионов человек в США находятся под угрозой суровой погоды в субботу, 27 апреля. Синоптики предупреждают о торнадо, сильных порывах ветра, ливнях и внезапных наводнениях.
Торнадо в США
В середине марта сильные штормы с торнадо разрушили множество зданий и оставили людей без света в американских штата Огайо и Индиана. Тогда ветер был настолько сильный, что обломки поднимались на 4 километра в небо.