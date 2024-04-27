Дело Майбоженко будет рассматривать Шевченковский райсуд Киева.

В центре внимания резонансное ДТП - Бровары "всколыхнула" авария с участием пьяного главы Броварской районной госадминистрации Владимира Майбоженко.

Чиновнику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286-1 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения), об этом написал Офис генерального прокурора в своем канале в Telegram. В ведомстве также сообщили, какую меру пресечения подозреваемому может избрать суд.

"...В Шевченковский районный суд... Киева направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей", - отмечается в сообщении.

Видео дня

Главное управление Нацполиции в Киевской области на своем канале в мессенджере сообщило, что подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, и суд в ближайшее время изберет ему меру пресечения. Правоохранители также показали фото с места ДТП в Броварах.

"...следователями ему объявлено подозрение... Мужчине грозит лишение свободы на срок до восьми лет", - добавили в полиции.

В центре внимания ДТП в Броварах - вчера "отличился" чиновник

Вечером 26 апреля стало известно, что в городе Владимир Майбоженко за рулем автомобиля на дороге сбил четырех пешеходов. В полиции сообщили, что председатель Броварской РГА не остановил машину, когда был красный сигнал светофора. Драгер показал, что в крови чиновника было 2,31 промилле алкоголя, а норма составляет всего 0,2. Майбоженко уже пригрозили увольнением.

Позже стало известно, что в результате аварии пострадали мужчины в возрасте 29 и 26 лет, а также 32-летняя женщина с дочерью, которой менее трех лет. У ребенка после проведения предварительного обследования, в частности, обнаружили перелом плечевой кости.

Вас также могут заинтересовать новости: