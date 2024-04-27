Певица анонсировала новую песню.

Украинская певица Евгения Власова, которая долгое время не выпускала новых хитов, снова вернулась к музыкальной карьере. Артистка показала тизер к новой песне.

На своей странице в Instagram Евгения Власова презентовала новый трек о любви. Она опубликовала видео, где она предстала перед поклонниками в нежном образе, и описала историю создания песни.

Как поделилась артистка, она давно перешла на медитативные песни, но внезапно у нее появилось желание выпустить еще один поп хит. На просторах соцсетей она нашла текст песни и решила написать музыку к тексту:

Все не случайно в жизни! Я даже и не собиралась записывать такие песни, потому что уже очень отошла от поп песен в сторону медитативной музыки. Но как-то случайно в Telegram-канале из общей рассылки эта песня открылась на моем телефоне. Я до сих пор не понимаю как. И заставила меня заплакать и почувствовать желание ее записать. Потому что в ней я почувствовала то, что есть в моем сердце, и то, кто такая женщина в этом мире на самом деле. Что мы не соперницы друг другу, а сестры, что женщина это сила любви и нежность. Именно в этой песне я почувствовала, как ее автор сумела вложить все смыслы сакральной силы женщины.

Реакция поклонников

"Наконец мы дождались этого, ваше пение можно слушать вечно"

"Вы невероятная певица и женщина. С премьерой вас"

"Какое красивое пение и песня! Вы настоящая покорительница! Продолжайте творить шедевры и в дальнейшем!"

"Наконец-то ваш волшебный голос разлился мурашками по всему телу! Невероятно красиво!"

"Мурашки по телу. Голос замечательный и песня супер"

К слову, пик популярности Евгении Власовой пришелся на середину "нулевых". Славу ей принесли ремейк песни Валерия Меладзе "Лимбо", трек "Я - живая река, "О тебе", "Ветер надежды" и другие.

После стремительной популярности певица неожиданно исчезла из украинского шоу-бизнеса. Выяснилось, что артистка болела раком. Власова поборола болезнь и вернулась на сцену, однако уже без прежней славы.

Напомним, ранее певица Евгения Власова высказалась о поведении Таисии Повалий.

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