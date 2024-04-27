В частности кунжутное масло может улучшить кровяное давление и здоровье сердца.

Во время покупок в продуктовом магазине вы могли видеть кунжутное масло, стоящее рядом с оливковым и другими разновидностями растительного масла. Издание EatingWell рассказало, полезно ли это масло для здоровья и почему этот азиатский основной продукт заслуживает вашего внимания.

Известно, что кунжутное масло является съедобным кулинарным маслом, которое добывают из семян кунжута. Оно распространено в азиатской и ближневосточной кухнях. Кунжут в основном выращивают в Судане, Индии, Мьянме и Танзании. В Соединенных Штатах Америки крупнейшими производителями кунжута в стране являются штаты с теплым климатом, а именно Оклахома, Техас, Канзас и Флорида.

"Как и другие кулинарные масла, такие как рапсовое и подсолнечное, кунжутное масло добывают из сырых и необжаренных семян. Это стабильное масло с температурой дымления 410°F (210°C) - лучше всего использовать как универсальное кулинарное масло, которое также хорошо подходит для приготовления пищи на высоких температурах, например, во фритюре и запекании", - отмечают в публикации.

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В издании рассказали, что поджаренное или жареное кунжутное масло имеет более низкую температуру дымления при длительном нагревании, из-за чего оно может подгореть и стать горкой, поэтому его лучше использовать для приготовления блюд на низком или среднем огне. Не поджаренное кунжутное масло можно использовать как ингредиент маринадов, соусов и заправок для салатов.

Польза кунжутного масла для здоровья

Кунжутное масло имеет много мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров, которые могут помочь повысить уровень "хорошего" холестерина ЛПВП и снизить уровень "плохого" холестерина ЛПНП. Также кунжутное масло содержит фитостерины, растительные соединения с антиоксидантными и полезными для сердца свойствами.

Также этот продукт может улучшить ваше кровяное давление. Систематический обзор показал, что регулярное употребление кунжута связано со снижением систолического и диастолического артериального давления, а также массы тела и окружности талии, что может способствовать снижению артериального давления.

Потенциальные риски употребления кунжута

Специалисты советуют людям с аллергией на кунжут избегать кунжутного масла и любых продуктов, которые его имеют.

"Теперь вы можете легко определить, содержит ли пищевой продукт кунжут, поскольку Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов требует, чтобы на упаковке пищевых продуктов и добавок было указано содержание кунжута", - добавляют в публикации.

Какие еще продукты полезны для здоровья

Ранее ученые выяснили, как шоколад влияет на здоровье мозга. Несмотря на то, что сладости являются неполезными для организма человека, все же исключением является темный шоколад. В частности исследование Колумбийского университета выявило такую пользу для людей в возрасте от 50 до 69 лет.

"К сожалению, не обязательно правда, что шоколад, который вы покупаете, будет иметь те потенциальные преимущества, о которых мы говорим", - предупредил профессор кафедры психологии Института Бекмана при университете Иллинойса Габриэль Граттон.

Также специалисты рассказали, что будет с вашим телом, если ежедневно есть апельсины. По их словам, этот фрукт может улучшить пищеварение, укрепить иммунитет, улучшить настроение, а также снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

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