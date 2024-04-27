Враг ударил по двум объектам энергетической инфраструктуры.

Во время ночного ракетного удара россиян Львовщина была атакована различными типами ракет, в том числе "Кинжалами", в результате чего возникли пожары на объектах энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram. "Во время воздушной тревоги, которая длилась на Львовщине с 03:58 по 06:02, наша область пережила удар крылатыми ракетами различного класса и аэробаллистическими ракетами "Кинжал". Три крылатые ракеты воины ПвК Запад сбили. К сожалению, есть и попадания", - написал Козицкий.

Отмечается, что враг атаковал два объекта критической энергетической инфраструктуры в Стрыйском и Червоноградском районах. На них возникли пожары. Подразделения ГСЧС оперативно потушили возгорание, есть разрушения.

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Козицкий сообщил, что жертв, пострадавших, разрушений жилой инфраструктуры по состоянию на этот час на Львовщине нет, системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме. Об аварийных отключениях электроэнергии речь пока не идет.

"Этой ночью оккупанты атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областях. Энергосистеме трудно удержать баланс производства и потребления. Должны помочь. Чтобы не пришлось применять почасовые отключения, пожалуйста, не включайте энергоемкие электроприборы с 19:00 до 22:00", - призвал глава ОВА.

Ночная ракетная атака: что известно

В ночь на 27 апреля россияне совершили массированную ракетную атаку, нанеся комбинированный удар по Украине ракетами различных типов. По данным Воздушных сил, враг запустил 34 ракеты различных типов, 21 из которых была уничтожена.

По информации ДТЭК, россияне атаковали четыре ТЭС, нанеся серьезные повреждения энергетическому оборудованию. В результате обстрела есть пострадавшие. Сейчас энергетики пытаются ликвидировать последствия атаки.

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