Известно, что законопроект о помощи в Украине был принят 20 апреля.

В течение месяцев ожидания Палата представителей США наконец проголосовала за законопроект о помощи Украине. Для этого оценки разведки должны были быть ужасными, чтобы убедить спикера Майка Джонсона протолкнуть эту поддержку, пишет Financial Times.

Известно, что критическая нехватка боеприпасов и средств ПВО в Украине привели к ограниченному, но потенциально значительному продвижению российской армии на фронте, а украинские города подверглись разрушительным атакам. Тогда президент Владимир Зеленский предупреждал своих партнеров, что Украина может проиграть в войне.

В свою очередь после подписания президентом США Джо Байденом законопроекта, американские военные начали быстро передавать необходимые материалы на линию фронта.

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"Цель состоит в том, чтобы оставить России как можно меньше времени для того, чтобы максимально использовать свое нынешнее преимущество, прежде чем она начнет сталкиваться с большим сопротивлением. Голосование в Конгрессе стало значительным моральным стимулом для Киева, который теперь надеется на благоприятный ход событий, чтобы восстановить свои позиции на поле боя", - отмечают в материале.

В FT отмечают, что проблемы с личным составом должны уменьшиться, ведь новые мобилизованные военные не столкнутся с тем, что будут отправлены на войну с недостаточным количеством боеприпасов. Также с помощью США имеющиеся в Украине боеприпасы могут быть использованы, ведь их не нужно будет экономить из-за опасений, что их больше не будет. Кроме того, такая помощь будет стимулировать европейские страны увеличивать свою поддержку для Украины.

Так, премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время визита в Варшаву заявил, что его страна предоставит новый пакет помощи в размере 500 млн фунтов стерлингов, в то время, как различные проекты по предоставлению Украине дополнительных снарядов, систем ПВО Patriot и самолетов F-16 тоже продвигаются вперед.

Аналитики издания подчеркнули, что такая помощь от США, вероятно, замедлит наступление РФ, однако не остановит. Даже когда считалось, что помощь США поступит в начале года, 2024 год тогда еще считали периодом, когда Украина преимущественно будет удерживать позиции, чем освобождать оккупированную территорию.

"Украинские войска выдержат любые удары, которые могут нанести им россияне, одновременно решая кадровые вопросы и обеспечивая содержание собственных рубежей. Зеленский, его правительство и военное руководство провели большую часть этого года в дискуссиях о том, как мобилизовать больше людей, даже если уже мобилизованные страдают от истощения, а также строят укрепления для сдерживания ожидаемых российских наступательных действий", - добавляют в публикации.

В издании подчеркивают, что Украине нужно время, чтобы оправиться от тяжелых первых месяцев в этом году до того момента, когда страна начнет получать выгоду от новых поставок оружия и увеличения производства артиллерийских снарядов в Европе и США. Новые подразделения также нуждаются в подготовке, ведь до сих пор есть проблемы с командованием, которые остались после неудачного летнего контрнаступления в 2023 году.

"Хотя украинские вооруженные силы не хотят полностью отдавать инициативу и хотят, чтобы россияне начали беспокоиться о своих собственных позициях, а не сосредотачивались на том, как лучше атаковать украинские позиции, пройдет еще некоторое время, прежде чем они будут иметь силы, чтобы начать освобождать значительные территории", - утверждают аналитики.

Financial Times напомнило, что о прошлогоднем контрнаступлении было известно заранее, поэтому российские оккупанты не были удивлены его направлением и временем. Из-за чего на Киев могут давить о необходимости показать серьезные военные достижения до выборов в США, которые состоятся в ноябре, чтобы оправдать помощь. Однако Украине все еще необходимо мобилизовать дополнительные ресурсы, ведь государство не может быть уверенным в будущем уровне поддержки, если победит Дональд Трамп.

В издании отмечают, что сейчас лучшим решением для Украины является продолжение борьбы с РФ, а именно продолжать атаки на военные цели врага.

"Это использование беспилотников дальнего радиуса действия против нефтеперерабатывающих заводов и других объектов, имеющих определенную стратегическую ценность в России. Украина не сможет использовать ракеты большой дальности ATACMS или дополнительные крылатые ракеты Storm Shadow, обещанные Сунаком в Варшаве на этой неделе, для атаки на цели в самой России. Однако на оккупированной украинской территории, включая Крым, есть много военных объектов, имеющих отношение к России", - напомнили в публикации.

Аналитики подытожили, даже если Трамп и победит в президентских выборах США, то это не гарантирует российскому диктатору Владимиру Путину удовлетворительного результата. Известно, что Трамп пожелает предложить свой мирный план, однако, скорее всего, Путин его не примет, так же как и Зеленский.

"Публично хвастаясь в течение последних шести месяцев, что Россия перехватила инициативу в войне, Путин теперь должен рассмотреть возможность того, что она может снова повернуться в сторону Украины", - добавили в материале.

Принятие помощи от США: что известно

Как писал УНИАН, 20 апреля Палата представителей одобрила законопроект о военной и финансовой помощи Украине. Общая сумма помощи составляет 60,84 миллиарда долларов, однако не все средства будут предоставлены нашему государству.

В частности деньги распределят следующим образом:

23,2 миллиарда на закупку для армии США оборонных товаров на замену тем, которые передаются Украине, а также на оплату оборонных услуг, предоставленных Украине;

23,2 миллиарда на закупку оружия непосредственно для Украины;

11,3 миллиарда на текущие военные операции США в регионе;

13,8 миллиардов на закупку передовых систем вооружений, оборонных изделий и оборонных услуг;

26 миллионов на финансирование системы надзора и контроля за помощью и оборудованием, предоставляемых Украине.

7,85 миллиардов на прямую финансовую помощь государственному бюджету Украины (президент США имеет право списать половину этого долга).

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