Она поделилась радостными фотографиями в сети.

Украинской актрисе Дарье Барихашвили, которая известна по сериалу "Моя любимая Страшко", сделал предложение актер Сергей Пономаренко. Об этом событии девушка сообщила у себя в Instagram.

Известно, что романтический момент произошел в одном загородном комплексе, где влюбленные отдыхали. Дарья сказала заветное "Да" будущему мужу и поделилась радостными фотографиями с подписчиками.

"Самый счастливый день в моей жизни", - подписала фото Барихашвили и показала кольцо.

Видео дня

Также актриса не сдержала эмоций и во время признания в любви расплакалась от счастья.

Когда и где пара планирует сыграть свадьбу - они пока не рассказывают.

Реакция подписчиков

Поклонники и коллеги актрисы сразу начали поздравлять с новым статусом и желать счастья их будущей семье.

"Наконец-то! Поздравляю вас!"

"Ура! Очень рада за вас"

"Мои же вы котики прекрасные, поздравляю"

"Вы такая замечательная пара. Будьте счастливы"

"Вы невероятные люди! Дай Бог вам счастья и вечной любви".

К слову, Дарья и Сергей познакомились во времена учебы в одном университете. Влюбленные в отношениях более 10 лет.

Напомним, ранее известный украинский ведущий романтично сделал предложение любимой.

Вас также могут заинтересовать новости: