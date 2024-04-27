Украинской актрисе Дарье Барихашвили, которая известна по сериалу "Моя любимая Страшко", сделал предложение актер Сергей Пономаренко. Об этом событии девушка сообщила у себя в Instagram.
Известно, что романтический момент произошел в одном загородном комплексе, где влюбленные отдыхали. Дарья сказала заветное "Да" будущему мужу и поделилась радостными фотографиями с подписчиками.
"Самый счастливый день в моей жизни", - подписала фото Барихашвили и показала кольцо.
Также актриса не сдержала эмоций и во время признания в любви расплакалась от счастья.
Когда и где пара планирует сыграть свадьбу - они пока не рассказывают.
Реакция подписчиков
Поклонники и коллеги актрисы сразу начали поздравлять с новым статусом и желать счастья их будущей семье.
- "Наконец-то! Поздравляю вас!"
- "Ура! Очень рада за вас"
- "Мои же вы котики прекрасные, поздравляю"
- "Вы такая замечательная пара. Будьте счастливы"
- "Вы невероятные люди! Дай Бог вам счастья и вечной любви".
К слову, Дарья и Сергей познакомились во времена учебы в одном университете. Влюбленные в отношениях более 10 лет.
Напомним, ранее известный украинский ведущий романтично сделал предложение любимой.